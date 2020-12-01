Toyota Land Cruiser может сменить поколение уже в апреле

Бэд трип: расскажите о своих самых жёстких приключениях на бездорожье

Александр Мирошкин

Езда по бездорожью, пожалуй, одна из сложнейших автомобильных дисциплин. Потому что за любым холмом или кочкой может оказаться какая-нибудь непроходимая лужа размером (и глубиной) с озеро.

Расскажите в комментариях к этому топику, какие приключения случались с вами на бездорожье и чем они закончились. И не обязательно это должны быть поездки на внедорожниках: если вы отправились на рыбалку на «девятке» и застряли посреди поля, а потом два дня искали трактор — тоже пойдёт! Потом мы выберем самые необычные из ваших историй и поделимся ими со всеми пользователями Авто.ру. Как уже делали это с рассказами про добрых сотрудников ГИБДД, про внезапный ремонт своими силами и другими.

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