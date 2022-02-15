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Детали интерьера пикапа Ford Maverick можно будет распечатать на 3D-принтере

Характеристики новой «Весты», самые дорогие «Гелики» России и катамаран с дизайном Porsche за 2 миллиарда. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! На продажу выставлен суперкатамаран от дизайнеров Porsche. Это 41‑метровое судно, которое больше напоминает плавучую виллу. Стоит оно более 2 000 000 000 рублей! Нет, в количестве нулей мы не ошиблись. А теперь — к другим интересным новостям и статьям за последние 24 часа.

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Самые дорогие «Гелики» в продаже

Представьте себе: Mercedes-Benz G-класса — это отличная инвестиция! Согласно исследованиям, сегодня среднестатистический «Гелик», выезжая из автосалона, не просто не дешевеет — он сразу же дорожает на 36 процентов! Узнав об этом, мы отправились перебирать объявления на Авто.ру в поисках самых дорогих G-классов, которые могут стать ещё дороже.

«Китаец», на котором так и хочется прокатиться

Герой нашего очередного (почти) фотопоста — шведско-китайский кроссовер Lynk&Co 05+. У купеобразной модели мощный двигатель, проработанная аэродинамика и эффектная внешность, но разглядывать её интересно не только поэтому. И вы ни за что не поверите, но эти изображения — не фотографии, а гиперреалистичные рендеры!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Сегодня, увы, трудно поддерживать прежний уровень жизни и покупать на замену стареющему автомобилю новую модель того же уровня. Что делать, если личный Mercedes-Benz E-класса пробежал уже сотню тысяч километров и вот-вот слетит с гарантии, а средств на приобретение «такого же, только нового» прямо сейчас не хватает? Можно обратить внимание на модели попроще, зато с нулями на одометрах и фирменной гарантией! Мы подобрали шесть интересных вариантов.

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Модели GV70 отведено очень важное место в линейке Genesis. Во-первых, это кроссовер, причём ходового типоразмера. Во-вторых, это одна из наиболее доступных моделей корейской марки. А значит, GV70 просто обязан стать одной из самых популярных её машин! Чтобы разобраться, чем может привлечь покупателей дерзкий новичок, который собирается составить конкуренцию «немецкой тройке» и японским моделям, мы взяли GV70 на подробный тест-драйв.

Кстати!

Мы выяснили, владельцы каких автомобилей отдают предпочтение любимому бренду (тому, машиной которого владеют сейчас) при выборе следующей машины. А какие, напротив, чаще смотрят в сторону других марок.

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