Характеристики новой «Весты», самые дорогие «Гелики» России и катамаран с дизайном Porsche за 2 миллиарда. Главное за день

Сегодня, увы, трудно поддерживать прежний уровень жизни и покупать на замену стареющему автомобилю новую модель того же уровня. Что делать, если личный Mercedes-Benz E-класса пробежал уже сотню тысяч километров и вот-вот слетит с гарантии, а средств на приобретение «такого же, только нового» прямо сейчас не хватает? Можно обратить внимание на модели попроще, зато с нулями на одометрах и фирменной гарантией! Мы подобрали шесть интересных вариантов.



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Модели GV70 отведено очень важное место в линейке Genesis. Во-первых, это кроссовер, причём ходового типоразмера. Во-вторых, это одна из наиболее доступных моделей корейской марки. А значит, GV70 просто обязан стать одной из самых популярных её машин! Чтобы разобраться, чем может привлечь покупателей дерзкий новичок, который собирается составить конкуренцию «немецкой тройке» и японским моделям, мы взяли GV70 на подробный тест-драйв.

