Компания Hankook представила шины, которые меняют протектор и раздвигаются

Если дорога становится мокрой, восьмиугольные модули раздвигаются, образуя канавки для отвода воды. Кроме того, в каждом восьмиугольнике спрятан Y-образный широкий шип. В нормальных условиях эти шипы прячутся внутри покрышки. Однако если появляется необходимость в дополнительном сцеплении, они вылезают наружу, и покрышка из гладкого слика превращается в некое подобие грязевой шины.

В Hexonic спрятаны сразу семь сенсоров, которые в реальном времени отслеживают такие параметры, как сцепление, температура и состояние дорожной поверхности, адаптируя под них протектор колеса.

Вторая шина под названием Aeroflow предназначена уже для автоспорта. Особая конструкция позволяет шине буквально раздвигаться, словно телескоп. Набегающий поток воздуха в этом случае попадает на спрятанную в шине крыльчатку турбины, которая раскручивается и генерирует дополнительную прижимную силу (как именно это происходит, впрочем, разработчики не рассказывают).



