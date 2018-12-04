Компания Hankook представила шины, которые меняют протектор и раздвигаются
В проекте Design Innovation от Hankook участвовали студенты Королевского колледжа искусств (Лондон). Наиболее интересные и жизнеспособные их идеи воплотились в шинах Hexonic и Aeroflow, которые дают представление о том, на каких колесах будут передвигаться беспилотники и гоночные автомобили будущего.
Шина Hexonic разработана специально для беспилотного транспорта, поэтому ее главная задача – обеспечивать максимальный комфорт для пассажиров. Особенность шины – в умении менять протектор на ходу, подстраиваясь под изменение дорожных условий. Шина состоит из особых восьмиугольных модулей, которые плотно прижимаются друг к другу и формируют единую поверхность, словно мозаика на полу.
Если дорога становится мокрой, восьмиугольные модули раздвигаются, образуя канавки для отвода воды. Кроме того, в каждом восьмиугольнике спрятан Y-образный широкий шип. В нормальных условиях эти шипы прячутся внутри покрышки. Однако если появляется необходимость в дополнительном сцеплении, они вылезают наружу, и покрышка из гладкого слика превращается в некое подобие грязевой шины.
В Hexonic спрятаны сразу семь сенсоров, которые в реальном времени отслеживают такие параметры, как сцепление, температура и состояние дорожной поверхности, адаптируя под них протектор колеса.
Вторая шина под названием Aeroflow предназначена уже для автоспорта. Особая конструкция позволяет шине буквально раздвигаться, словно телескоп. Набегающий поток воздуха в этом случае попадает на спрятанную в шине крыльчатку турбины, которая раскручивается и генерирует дополнительную прижимную силу (как именно это происходит, впрочем, разработчики не рассказывают).