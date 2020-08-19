Мощнейший гиперкар Mercedes-AMG с 1000-сильной установкой от Формулы-1 вышел на дороги

Спортбайк Ducati экс-ведущих Top Gear пустят с молотка

Новости

Артём Шахнович

Мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду, будет продан на аукционе Charterhouse. По прогнозам организаторов, за мотоцикл удастся выручить 10 000 — 12 000 фунтов стерлингов (13 250 — 15 900 долларов).

1/2

  • Спортбайк Ducati 851 был приобретён Джеймсом Мэем в 1991 году. Позже он продал мотоцикл Хаммонду, у которого его выкупил клиент Charterhouse. Сообщается, что у 851-го небольшой пробег (километраж не указан) и отличное состояние.

  • Ducati 851 выпускался с 1987 по 1992 год. Он оснащён двух­цилинд­ровым 851-кубовым двига­телем мощностью 93 л.с. На модифи­цированном варианте этой модели француз­ский гонщик Раймон Роше завоевал чемпионский титул в первен­стве World Superbike в 1990 году.

Важно ли для вас, кем был прошлый владелец?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение