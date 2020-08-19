Спортбайк Ducati экс-ведущих Top Gear пустят с молотка

Спортбайк Ducati 851 был приобретён Джеймсом Мэем в 1991 году. Позже он продал мотоцикл Хаммонду, у которого его выкупил клиент Charterhouse. Сообщается, что у 851-го небольшой пробег (километраж не указан) и отличное состояние.