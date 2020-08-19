Спортбайк Ducati экс-ведущих Top Gear пустят с молотка
Артём Шахнович
Мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду, будет продан на аукционе Charterhouse. По прогнозам организаторов, за мотоцикл удастся выручить 10 000 — 12 000 фунтов стерлингов (13 250 — 15 900 долларов).
Спортбайк Ducati 851 был приобретён Джеймсом Мэем в 1991 году. Позже он продал мотоцикл Хаммонду, у которого его выкупил клиент Charterhouse. Сообщается, что у
851-гонебольшой пробег (километраж не указан) и отличное состояние.
Ducati 851 выпускался с 1987 по 1992 год. Он оснащён двухцилиндровым 851-кубовым двигателем мощностью 93 л.с. На модифицированном варианте этой модели французский гонщик Раймон Роше завоевал чемпионский титул в первенстве World Superbike в 1990 году.