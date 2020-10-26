Хэмилтон опередил Шумахера по числу побед в Формуле-1
Дмитрий Елизаров
Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-При Португалии в минувший уик-энд стала
1 to 92— Formula 1 (F1) October 25, 2020
Count them up #PortugueseGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/zzk9yB4f41
Предыдущим рекордсменом по числу побед в Гран-при считался Михаэль Шумахер: на его счету 91 победный финиш. Льюис Хэмилтон сравнялся с «красным бароном» ещё на Гран-При Айфеля. Эта гонка прошла на Нюрбургринге 9–11 октября.
Аккаунт SkySports F1 в Твиттере уже подсчитал, каких ещё знаменитых гонщиков опередил Льюис Хэмилтон. К примеру, Стирлинг Мосс побеждал 16 раз, Дэймон Хилл — 22 раза, Ники Лауда — 25 раз, Айртон Сенна — 41 раз, а на счету Алена Проста — 51 победа.
One of the best to ever do it.#SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/JoXc30JqCV— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 25, 2020
В соцсетях Хэмилтон поблагодарил свою команду за поддержку, а также признался в «огромном восхищении и уважении» к Михаэлю Шумахеру. Кроме того, пилот Мерседеса заверил, что не собирается останавливаться на достигнутом.
В начале осени Льюис Хэмилтон заявил об отказе от использования собственных суперкаров и продаже своего самолёта: гонщик намерен передвигаться только на электромобилях в надежде снизить собственное влияние на экологию планеты.