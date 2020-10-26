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Хэмилтон опередил Шумахера по числу побед в Формуле-1

Новости

Дмитрий Елизаров

Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-При Португалии в минувший уик-энд стала 92-й по счёту в биографии гонщика. Это сделало Хэмилтона обладате­лем нового мирового рекорда Формулы-1. А в официальном Твиттере Формулы уже появилось тематиче­ское видео.

  • Предыдущим рекордсменом по числу побед в Гран-при считался Михаэль Шумахер: на его счету 91 победный финиш. Льюис Хэмилтон сравнялся с «красным бароном» ещё на Гран-При Айфеля. Эта гонка прошла на Нюрбург­ринге 9–11 октября.

  • Аккаунт SkySports F1 в Твиттере уже подсчитал, каких ещё знаменитых гонщиков опередил Льюис Хэмилтон. К примеру, Стирлинг Мосс побеждал 16 раз, Дэймон Хилл — 22 раза, Ники Лауда — 25 раз, Айртон Сенна — 41 раз, а на счету Алена Проста — 51 победа.

  • В соцсетях Хэмилтон поблагодарил свою команду за поддержку, а также признался в «огромном восхищении и уважении» к Михаэлю Шумахеру. Кроме того, пилот Мерседеса заверил, что не собирается останав­ливаться на достигнутом.

  • В начале осени Льюис Хэмилтон заявил об отказе от использо­вания собственных суперкаров и продаже своего самолёта: гонщик намерен пере­двигаться только на электро­мобилях в надежде снизить собственное влияние на экологию планеты.

Ну как, ура?

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