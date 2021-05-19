Болид семикратного чемпиона Формулы-1 пустят с молотка: он всё ещё на ходу

Технических подробностей о болиде опубликовано крайне мало. Сообщается, что он оснащён восьми­цилин­дровым безнаддувным мотором Mercedes-Benz FO 108X объёмом 2,4 литра и всё ещё может использо­ваться на гоночном треке. Такое случается довольно редко. Как правило, выведенные из гонок болиды Фор­мулы-1 продаются только как шасси, то есть лишёнными силовых агрегатов.

Аукционный дом уточняет, что по просьбе продавца не может раскрыть точное количество собранных шасси MP4-25A, но подчёрки­вает, что оно «крайне мало». Кроме того, заявлено, что будущие торги — это первый случай в истории, когда в открытой продаже появляется машина Льюиса Хэмилтона.