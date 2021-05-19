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Болид семикратного чемпиона Формулы-1 пустят с молотка: он всё ещё на ходу

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Дмитрий Елизаров

На Гран При Великобритании, который пройдёт в ближайший уик-энд, на аукцион будет выставлен болид Формулы-1 McLaren-Mercedes MP4-25A сезона 2010 года. Как уточняет организатор торгов RM Sotheby's, именно на этой машине будущий семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл тогда Гран-при Турции. Ожидаемая цена — от 5 до 7 миллионов долларов (от 369 до 516 миллионов рублей).

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  • Технических подробностей о болиде опубликовано крайне мало. Сообщается, что он оснащён восьми­цилин­дровым безнаддувным мотором Mercedes-Benz FO 108X объёмом 2,4 литра и всё ещё может использо­ваться на гоночном треке. Такое случается довольно редко. Как правило, выведенные из гонок болиды Фор­мулы-1 продаются только как шасси, то есть лишёнными силовых агрегатов.

  • Аукционный дом уточняет, что по просьбе продавца не может раскрыть точное количество собранных шасси MP4-25A, но подчёрки­вает, что оно «крайне мало». Кроме того, заявлено, что будущие торги — это первый случай в истории, когда в открытой продаже появляется машина Льюиса Хэмилтона.

  • На счету семикратного чемпиона мира на данный момент 270 Гран При и 98 побед плюс 71 подиум, а также 100 поул-позиций. Мировым лидером по количе­ству победных финишей Хэмилтон стал в октябре прошлого года, обойдя Михаэля Шумахера.

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