У чемпиона Формулы-1 диагностирован коронавирус

На прошлой неделе Хэмилтон сдавал сразу несколько тестов на коронавирус, причём последний — в воскре­сенье в Бахрейне, и все — с отрица­тельным резуль­татом. Однако лёгкое недомогание в понедель­ник заставило спортс­мена сделать ещё одно исследо­вание, которое дало положи­тельный итог. Повторный тест подтвердил результаты.

К этому моменту стало известно, что пилот оказался контактным. Как уточняет Motorsport, коронавирус диагно­стировали у человека, с которым Льюис общался до прибытия в Бахрейн.

Ранее в схожей ситуации оказался и гонщик команды Racin Point Серхио Перес, у которого тоже выявили COVID-19. Спортсмен вынужден был пропустить два Гран-При, на которых его подменял Нико Хюлькен­берг. Кто именно заменит Хэмилтона за рулём болида Mercedes-AMG Petronas на трассе Сахир в пред­последней гонке сезона, пока неизвестно.