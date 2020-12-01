У чемпиона Формулы-1 диагностирован коронавирус
Дмитрий Елизаров
Итоги двух тестов Льюиса Хэмилтона на COVID-19 оказались положительными, сообщается в официальном заявлении FIA. Гонщика определили на режим самоизоляции, и следующую гонку — Гран-При Сахира, стартующую 4 декабря, он пропустит.
На прошлой неделе Хэмилтон сдавал сразу несколько тестов на коронавирус, причём последний — в воскресенье в Бахрейне, и все — с отрицательным результатом. Однако лёгкое недомогание в понедельник заставило спортсмена сделать ещё одно исследование, которое дало положительный итог. Повторный тест подтвердил результаты.
К этому моменту стало известно, что пилот оказался контактным. Как уточняет Motorsport, коронавирус диагностировали у человека, с которым Льюис общался до прибытия в Бахрейн.
Ранее в схожей ситуации оказался и гонщик команды Racin Point Серхио Перес, у которого тоже выявили
COVID-19.Спортсмен вынужден был пропустить два Гран-При, на которых его подменял Нико Хюлькенберг. Кто именно заменит Хэмилтона за рулём болида Mercedes-AMG Petronas на трассе Сахир в предпоследней гонке сезона, пока неизвестно.
Ранее Льюис Хэмилтон превзошёл Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле-1 и отметился своими экологическими заявлениями: гонщик ради уменьшения личного «углеродного следа» перестал использовать свои суперкары, пересев на электромобиль, и отказался от личного самолёта.