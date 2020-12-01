Toyota Land Cruiser может сменить поколение уже в апреле

У чемпиона Формулы-1 диагностирован коронавирус

Новости

Дмитрий Елизаров

Итоги двух тестов Льюиса Хэмилтона на COVID-19 оказались положи­тельными, сообщается в официальном заявлении FIA. Гонщика определили на режим самоизоляции, и следующую гонку — Гран-При Сахира, стартующую 4 декабря, он пропустит.

  • На прошлой неделе Хэмилтон сдавал сразу несколько тестов на коронавирус, причём последний — в воскре­сенье в Бахрейне, и все — с отрица­тельным резуль­татом. Однако лёгкое недомогание в понедель­ник заставило спортс­мена сделать ещё одно исследо­вание, которое дало положи­тельный итог. Повторный тест подтвердил результаты.

  • К этому моменту стало известно, что пилот оказался контактным. Как уточняет Motorsport, коронавирус диагно­стировали у человека, с которым Льюис общался до прибытия в Бахрейн.

  • Ранее в схожей ситуации оказался и гонщик команды Racin Point Серхио Перес, у которого тоже выявили COVID-19. Спортсмен вынужден был пропустить два Гран-При, на которых его подменял Нико Хюлькен­берг. Кто именно заменит Хэмилтона за рулём болида Mercedes-AMG Petronas на трассе Сахир в пред­последней гонке сезона, пока неизвестно.

  • Ранее Льюис Хэмилтон превзошёл Михаэля Шумахера по числу побед в Формуле-1 и отметился своими экологиче­скими заявлениями: гонщик ради уменьшения личного «углеродного следа» перестал исполь­зовать свои суперкары, пересев на электро­мобиль, и отказался от личного самолёта.

Будем держать кулаки за Льюиса?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение