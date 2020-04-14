Послушайте уникальный звук 9,7-литрового V12 с четырьмя турбинами

Американская компания Haltech, занимающаяся разработкой деталей для тюнинга, собрала 9,7-литровый двенадцати­цилиндровый двигатель объёмом 9,7 литра. Мотор получил название Nexus R5. За основу использовался австралийский 9.5 V12 фирмы Race Cast Engineering, однако он был существенно переработан: огромному мотору ещё увеличили рабочий объём и установили четыре турбины Garrett GT3582R. В резуль­тате мощность выросла с 765 л.с. до более чем 1000 лошадиных сил.