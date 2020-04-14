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Послушайте уникальный звук 9,7-литрового V12 с четырьмя турбинами

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Николай Андреев

Американская компания Haltech, занимающаяся разработкой деталей для тюнинга, собрала 9,7-литровый двенадцати­цилиндровый двигатель объёмом 9,7 литра. Мотор получил название Nexus R5. За основу использовался австралийский 9.5 V12 фирмы Race Cast Engineering, однако он был существенно переработан: огромному мотору ещё увеличили рабочий объём и установили четыре турбины Garrett GT3582R. В резуль­тате мощность выросла с 765 л.с. до более чем 1000 лошадиных сил.

When Haltech USA decided to build a display engine it had to be something quite unique, very special and visually appealing. This fire-breathing, quad turbo, V12LS is all those things. Aside from entertaining the masses at various shows and race meets, the engine has also been used as a development and test mule for many upcoming new products - including the NEXUS R5! See the pictorial and write-up here: https://www.haltech.com/the-ultimate-ls-based-engine/ ----------------------------------------------------------- Liked this video? Here are more like it: Leadfoot Festival: https://youtu.be/twbr45D_wsg What's so special about the LS: https://youtu.be/wMZG7nFx-2M Best and Worst Tuning Practices: https://youtu.be/TaW7QbVBHZs ----------------------------------------­---------------- Don't miss out on our next video - subscribe to our channel. ----------------------------------------­---------------- For more Haltech goodness check out our: Website: www.haltech.com Facebook: https://www.facebook.com/HaltechEngineManagement Instagram: https://www.instagram.com/haltechecu

Сейчас в Haltech заканчивают настройку первого экзем­пляра Nexus R5 на моторном стенде. В какую машину его поставят — пока непонятно. Разработ­чики просят писать им свои варианты в комментариях под роликом.

Куда бы вы поставили 9,7-литровый V12?

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