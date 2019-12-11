Клуб «За полмиллиона»: машины с огромными пробегами на Авто.ру

Ни для кого не секрет, что наткнуться на вторичке на машину со скрученным пробегом проще простого. И частично в этом виноваты сами покупатели: ведь чем меньше цифр на одометре, тем более привлекательным кажется автомобиль — как минимум потому, что когда-нибудь его придётся продавать. И снова искать тех, кто упорно верит в цифры на приборке. К счастью, существуют владельцы, которые идут наперекор предрассудкам и страхам и принципиально продают автомобили с реальным пробегом. Даже очень и очень большим. Мы нашли семь таких объявлений.