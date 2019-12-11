Клуб «За полмиллиона»: машины с огромными пробегами на Авто.ру
Андрей Шульдешов
Ни для кого не секрет, что наткнуться на вторичке на машину со скрученным пробегом проще простого. И частично в этом виноваты сами покупатели: ведь чем меньше цифр на одометре, тем более привлекательным кажется автомобиль — как минимум потому, что когда-нибудь его придётся продавать. И снова искать тех, кто упорно верит в цифры на приборке. К счастью, существуют владельцы, которые идут наперекор предрассудкам и страхам и принципиально продают автомобили с реальным пробегом. Даже очень и очень большим. Мы нашли семь таких объявлений.
Kia Quoris, 519 789 километров
Этот роскошный Kia Quoris был выпущен в 2013 году и с тех пор проехал почти 520 000 километров — это больше семи тысяч километров в месяц! Можно ли придумать более достойную рекламу надёжности? Безусловно, даже по фотографиям видно, что внушительный пробег не прошёл для Quoris бесследно: мутная оптика, просиженное кресло, потёртые кнопки... Ну так и цена соответствующая: огромный корейский седан с кучей опций и мощным мотором продаётся по цене новой Lada Vesta в не самой богатой комплектации.
Хотите посмотреть на машину по цене новой Лады? Тогда вот объявление
А вот ещё Kia Quoris на Авто.ру
Toyota Land Cruiser 200, 748 966 километров
В последнем поколении Крузак несколько отошёл от образа утилитарного внедорожника, превратившись в статусную городскую машину. Но кое-где его продолжают использовать так, как и задумывали создатели. Экземпляр на фото выше, например, был настоящей рабочей лошадкой в газовой компании в Сургуте. Пробег и состояние — соответствующие: машине явно требуются ремонт и внимание. Но так или иначе, это Toyota с космическим пробегом. Не удивлены? Ну ладно, попробуем удивить вас следующим объявлением.
Этот Land Cruiser на Авто.ру
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Range Rover, 600 000 километров
Этот дизельный Range Rover в клочья порвёт ваши представления об автомобилях. Что, говорите, владельцы Range Rover не здороваются, поскольку уже виделись в сервисе? Тогда вот три факта про этот экземпляр. Во-первых, он проехал уже 600 000 километров. Во-вторых, все эти километры он оставался у одного владельца.
Готовы лично разрушить стереотипы? Вот это объявление
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BMW 5 серии, 780 000 километров
Такой пробег для 15-летнего немецкого дизельного универсала — нормальное явление. Держите этот факт в уме, если вдруг соблазнитесь на аналогичный экземпляр, но с парой сотен тысяч на одометре. Да, у этого Бумера хватает косяков, поэтому выбор должен быть осознанным. Но в том и плюс: вы точно знаете, с чем связываетесь.
Не пугает пробег и состояние этой BMW? Вот она на Авто.ру
Другие BMW 5 серии E60 на Авто.ру
Mercedes-Benz E класса, 774 609 километров
Этот седан недалеко ушёл от предыдущего универсала: автомобиль 2002 года выпуска честно трудился на фирме и очень-очень много работал. При этом, если верить объявлению, за такой пробег Mercedes ни разу не побывал в ДТП, и у него нет ни одной крашеной детали. Неплохо!
Этот Mercedes-Benz на Авто.ру
Другие Mercedes-Benz W211 на Авто.ру
Hyundai Sonata, 700 000 километров
Самый доступный автомобиль в нашей подборке. Простой мотор, механическая коробка, незатейливая комплектация — когда-то эта Sonata была отличным вариантом комфортного, просторного и недорогого в обслуживании такси или корпоративного разъездного автомобиля. Судя по пробегу, данный экземпляр своё предназначение выполнил на сто процентов — и явно готов выполнять и дальше.
Эта Sonata на Авто.ру
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Volkswagen Amarok, 709 665 километров
Все свои семь сотен тысяч километров этот Amarok проездил по Западному скоростному диаметру, одной из крупных магистралей Санкт-Петербурга. Выходит уникальный случай: работяга-пикап, подготовленный к работе в суровых условиях и не особо нуждающийся в хороших дорогах, всю свою жизнь провёл на ровных асфальтовых трассах. В таких условиях цифры на одометре уже не кажутся такими уж страшными. Хотя для дизельного Amarok и семьсот тысяч — не предел.