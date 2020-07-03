Золотая яма: как россиянину удалось отсудить полмиллиона рублей
Наталья Насонова
Жителю Набережных Челнов удалось взыскать с властей города ущерб, причинённый его Maserati Quattroporte при попадании в дорожную яму. Городской суд Набережных Челнов после года разбирательств постановил выплатить владельцу пострадавшего
В марте 2019 года во время сильного гололёда владелец Maserati Quattroporte не заметил выбоину глубиной 16 сантиметров, двигаясь по проспекту Дружбы народов в Набережных Челнах. В результате автомобиль получил серьёзные повреждения. Собственник обратился в суд с требованием привлечь к ответственности сначала МУП «Предприятие автомобильных дорог», а в дальнейшем — городской исполком, так как первая организация занимается только обслуживанием дорог по заказу города.
Стоимость ремонта автомобиля без учёта износа деталей, по результатам экспертизы, составила 754 тысячи рублей. Поскольку, по мнению судьи, водитель должен был видеть яму и предпринять действия по её объезду, суд постановил взыскать с городского исполкома не полную стоимость ремонта, а только 70% от суммы ущерба — 527 800 рублей.
В соответствии с действующим в РФ ГОСТ 50597-93, размеры дорожных ям не могут превышать 15 сантиметров по длине, 60 сантиметров по ширине и 5 сантиметров по глубине. Выходящие за эти пределы выбоины должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, а в условиях плохой видимости — дополнительно ограждены с использованием световых обозначений.