Золотая яма: как россиянину удалось отсудить полмиллиона рублей

В марте 2019 года во время сильного гололёда владелец Maserati Quattroporte не заметил выбоину глубиной 16 санти­метров, двигаясь по проспекту Дружбы народов в Набережных Челнах. В резуль­тате автомобиль получил серьёзные повреж­дения. Собственник обратился в суд с требо­ванием привлечь к ответ­ствен­ности сначала МУП «Пред­приятие автомо­бильных дорог», а в дальнейшем — городской исполком, так как первая органи­зация занимается только обслужи­ванием дорог по заказу города.



Стоимость ремонта автомобиля без учёта износа деталей, по результатам экспертизы, составила 754 тысячи рублей. Поскольку, по мнению судьи, водитель должен был видеть яму и пред­принять действия по её объезду, суд постановил взыскать с городского испол­кома не полную стоимость ремонта, а только 70% от суммы ущерба — 527 800 рублей.