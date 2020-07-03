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Золотая яма: как россиянину удалось отсудить полмиллиона рублей

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Наталья Насонова

Жителю Набережных Челнов удалось взыскать с властей города ущерб, причи­нённый его Maserati Quattroporte при попадании в дорожную яму. Городской суд Набережных Челнов после года разбира­тельств постановил выплатить владельцу постра­давшего из-за разбитой дороги авто­мобиля компенсацию в размере 527 800 рублей.

  • В марте 2019 года во время сильного гололёда владелец Maserati Quattroporte не заметил выбоину глубиной 16 санти­метров, двигаясь по проспекту Дружбы народов в Набережных Челнах. В резуль­тате автомобиль получил серьёзные повреж­дения. Собственник обратился в суд с требо­ванием привлечь к ответ­ствен­ности сначала МУП «Пред­приятие автомо­бильных дорог», а в дальнейшем — городской исполком, так как первая органи­зация занимается только обслужи­ванием дорог по заказу города.

  • Стоимость ремонта автомобиля без учёта износа деталей, по результатам экспертизы, составила 754 тысячи рублей. Поскольку, по мнению судьи, водитель должен был видеть яму и пред­принять действия по её объезду, суд постановил взыскать с городского испол­кома не полную стоимость ремонта, а только 70% от суммы ущерба — 527 800 рублей.

  • В соответствии с действующим в РФ ГОСТ 50597-93, размеры дорожных ям не могут превышать 15 санти­метров по длине, 60 санти­метров по ширине и 5 санти­метров по глубине. Выходящие за эти пределы выбоины должны быть обозначены соответ­ствующими дорожными знаками, а в условиях плохой видимости — дополни­тельно ограждены с использо­ванием световых обозначений.

Пробовали получать компенсацию за ущерб от плохих дорог?

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