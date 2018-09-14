«Чайка» по-японски: тест-драйв и история роскошного Nissan President

Почему нельзя выжимать сцепление не полностью?

Видео
Мы запускаем серию переводных англоязычных шоу! Original video source : https://www.youtube.com/LearnEngineering Подписывайтесь на канал! В новой серии роликов мы объясняем сложные вещи простым языком. И сегодня поговорим о езде на сцеплении! Управляя автомобилем с механической коробкой передач, некоторые водители слегка придавливают педаль сцепления во время движения, чтобы момент от двигателя передавался на колеса более плавно. Кое-кто даже ездит, постоянно держа левую ногу на педали сцепления. Это называется «ездить на сцеплении». Но знаете ли вы, что подобная привычка серьезно вредит вашему автомобилю? Наше видео доступно объясняет, что происходит при езде на сцеплении и к каким последствиям может привести эта привычка.

Управляя автомобилем с механической коробкой передач, некоторые водители слегка придавливают педаль сцепления во время движения, чтобы момент от двигателя передавался на колёса более плавно. Кое-кто даже ездит, постоянно держа левую ногу на педали сцепления. Это называется «ездить на сцеплении». Но знаете ли вы, что подобная привычка серьёзно вредит вашему автомобилю? Наше видео доступно объясняет, что происходит при езде на сцеплении и к каким последствиям может привести эта привычка.

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