Почему нельзя выжимать сцепление не полностью?

Управляя автомобилем с механической коробкой передач, некоторые водители слегка придавливают педаль сцепления во время движения, чтобы момент от двигателя передавался на колёса более плавно. Кое-кто даже ездит, постоянно держа левую ногу на педали сцепления. Это называется «ездить на сцеплении». Но знаете ли вы, что подобная привычка серьёзно вредит вашему автомобилю? Наше видео доступно объясняет, что происходит при езде на сцеплении и к каким последствиям может привести эта привычка.