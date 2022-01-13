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Хакер взломал 25 электромобилей Tesla в 13 странах. И получил доступ к их функциям

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Герман Князев

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19-летний специалист по IT-безопасности из Германии Дэвид Коломбо обнаружил уязвимость в безопасности электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg. Он написал в Твиттере, что получил удалённый доступ к функциям более 25 автомобилей в 13 странах.

  • По словам Коломбо, он не может управлять движением взломанных автомобилей, однако мог бы открывать или закрывать двери и окна во время поездки, внезапно включить на полную громкость аудиосистему или дальний свет. Дэвид считает, что такие «шутки» опасны в руках злоумышленников.
  • Доступ к электромобилям хакер получил при помощи уязвимости в сторонних приложениях, которые используют некоторые из владельцев Tesla. Информацию, которую программы используют для подключению к автомобилю, может быть из них украдена и использована для взлома.
  • Коломбо уже связался с представителями взломанного ПО и описал им слабые места их кода.
  • Tesla выплачивает вознаграждения за обнаружение уязвимостей в их продуктах. Дэвид уже общался со службой безопасности компании и передал им необходимую информацию. Официально же Tesla ничего по этой истории пока не заявила.
  • Молодой хакер уверен, что по мере расширения «интернета вещей», когда всё от холодильников до автомобилей становится подключённым к интернету, надо проявлять особую осторожность. «Просто не подключайте особо важные штуки к Сети, — написал хакер. — А если уж это делаете, то убедитесь, что делаете это безопасно».

Директор и основатель Tesla Илон Маск ответил российским пользователям электромобилей, что установит зарядные станции компании в России при первой возможности. Маск написал в Твиттере, что Tesla максимально быстро старается расширять инфраструктуру по всему миру, ведь «все мы дышим одним воздухом». 10 января 2022 года на YouTube появилось видеобращение владельцев Tesla из России, они просили открыть в стране представительство компании и построить зарядные станции.

Станут ли хакеры новой головной болью для автовладельцев?

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