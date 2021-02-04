Дефицит бензина в Хабаровском крае: километровые очереди на АЗС и спекулянты
Дмитрий Елизаров
Топливный кризис в Хабаровске привёл не только к многочасовым очередям на автозаправочные станции, но и попыткам заработать со стороны водителей. Как пишет местный портал DVHab, жители города уже пытаются торговать местами в очередях и бензином с топливных карт юридических лиц.
Очереди на АЗС в Хабаровске — те, что ещё торгуют топливом, — растягиваются на километры. Издание упоминает письмо читательницы, которой пришлось простоять в подобной очереди семь часов, и сообщает о попытках продавать места в очереди по цене в несколько тысяч рублей.
Некоторые местные топливные сети реализуют бензин только по топливным картам предприятий, и это становится поводом для спекуляций. В местных соцсетях появляются объявления о продаже бензина частным автовладельцам по завышенной цене. Рост цен отмечен и на заправочных станциях.
Власти края обещают ликвидировать дефицит топлива к концу недели: в Хабаровск уже начал поступать бензин из Росрезерва. Однако очереди на АЗС до сих пор не рассосались.
Ранее причиной топливного кризиса называли остановку местного НПЗ для плановой модернизации. Завод должен был выйти на полную мощность 1 февраля, но сроки были сорваны, и поэтому созданного руководством предприятия запаса бензина не хватило.