Дефицит бензина в Хабаровском крае: километровые очереди на АЗС и спекулянты

Очереди на АЗС в Хабаровске — те, что ещё торгуют топливом, — растяги­ваются на километры. Издание упоминает письмо читатель­ницы, которой пришлось простоять в подобной очереди семь часов, и сообщает о попытках продавать места в очереди по цене в несколько тысяч рублей.

Некоторые местные топливные сети реализуют бензин только по топливным картам предприятий, и это становится поводом для спекуляций. В местных соцсетях появляются объявления о продаже бензина частным авто­владельцам по завышенной цене. Рост цен отмечен и на заправочных станциях.

Власти края обещают ликвидиро­вать дефицит топлива к концу недели: в Хабаровск уже начал поступать бензин из Росрезерва. Однако очереди на АЗС до сих пор не рассосались.