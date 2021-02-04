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Дефицит бензина в Хабаровском крае: километровые очереди на АЗС и спекулянты

Новости

Дмитрий Елизаров

Топливный кризис в Хабаровске привёл не только к много­часовым очередям на авто­заправочные станции, но и попыткам заработать со стороны водителей. Как пишет местный портал DVHab, жители города уже пытаются торговать местами в очередях и бензином с топливных карт юридических лиц.

  • Очереди на АЗС в Хабаровске — те, что ещё торгуют топливом, — растяги­ваются на километры. Издание упоминает письмо читатель­ницы, которой пришлось простоять в подобной очереди семь часов, и сообщает о попытках продавать места в очереди по цене в несколько тысяч рублей.

  • Некоторые местные топливные сети реализуют бензин только по топливным картам предприятий, и это становится поводом для спекуляций. В местных соцсетях появляются объявления о продаже бензина частным авто­владельцам по завышенной цене. Рост цен отмечен и на заправочных станциях.

  • Власти края обещают ликвидиро­вать дефицит топлива к концу недели: в Хабаровск уже начал поступать бензин из Росрезерва. Однако очереди на АЗС до сих пор не рассосались.

  • Ранее причиной топливного кризиса называли остановку местного НПЗ для плановой модерни­зации. Завод должен был выйти на полную мощность 1 февраля, но сроки были сорваны, и поэтому созданного руководством предприятия запаса бензина не хватило.

Сталкивались с дефицитом бензина?

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