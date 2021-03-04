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Американский болид Формулы-1 раскрасили в цвета российского триколора

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Дмитрий Елизаров

Американская команда Haas F1 Team представила болид VF21 для нового сезона. Он не только оказался выкрашен в красный, голубой и белый цвета, но и несёт на себе надпись UralKali. Это решение связано как с русским гонщиком в составе команды, так и с персоной титульного спонсора.

  • В состав команды Haas в нынешнем сезоне вошли двое сыновей очень известных отцов. Первым стал Мик Шумахер — сын Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира. Второй — Никита Мазепин, чей отец Дмитрий является ключевым акционером компании «УралКалий». Эта компания и стала титульным спонсором команды. По данным издания Motorsport, объёмы финансовой помощи Haas со стороны «УралКалия» могут составлять до 40 миллионов долларов.

  • Самому Никите Мазепину использовать цвета россий­ского флага запрещено в связи с ограниче­ниями, введёнными по итогам допинговых скандалов. Юридически он считается «нейтраль­ным атлетом из России».

  • Мазепин станет четвёртым по счёту российским пилотом в «Фор­муле-1». Даниил Квят, представ­лявший страну в «королевских гонках» в прошлом сезоне, в нынешнем будет играть роль запасного пилота команды Alpine F1 Team. На счету Никиты на данный момент вице-чемпионство 2018 года в гоночной серии GP3 и пятое место в «Фор­муле-2», завоёванное в прошлом году. Первые предсезонные тесты нового болида команда Haas проведёт в Бахрейне 12–14 марта.

  • Самым титулованным гонщиком Формулы-1 между тем сейчас считается не Михаэль Шумахер, а Льюис Хэмилтон. Титул у «красного барона» он отобрал ещё в октябре прошлого года, когда счётчик личных побед пилота Mercedes-AMG Petronas достиг отметки в 92 выигранных Гран-при.

Как считаете, получится у Никиты?

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