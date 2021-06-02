Злейшая Subaru из «Джимханы» против 1300-сильной Nissan Altima: кто кого?
Дмитрий Елизаров
Коллекция дрэг-заездов видеоканала Hoonigan пополнилась схваткой двух необычных машин — Subaru WRX STI Трэвиса Пастраны, которая снималась в последней серии «Джимханы», и седана Nissan Altima с серьёзно доработанным мотором от
Компания Subaru и ателье Vermont Sportcars построили этот седан специально для съёмок в знаменитом трюковом сериале. Помимо доработанной подвески и экстремального аэродинамического обвеса она получила оппозитный двигатель с увеличенным до 2,3 литра объёмом мощностью 862 л.с.
Оппонирует Пастране в этой гонке чемпион дрифтовой Formula В Крис Форсберг и его радикально преображённая Nissan Altima. Седан оснащён шестицилиндровым турбомотором от Nissan
GT-R,однако двигатель пережил массу доработок, включая увеличение рабочего объёма с 3,8 до 4,1 литра. Мотор способен развивать до 2000 л.с., но для этих заездов его отдачу ограничили отметкой 1300 л.с.
Дрифтовая Altima хоть и мощнее, но при этом тяжелее — 1437 килограммов против 1190 у Subaru. При этом машина Пастраны полноприводная, а 1300-сильный седан имеет привод на заднюю ось. Обе машины снабжены шестиступенчатыми секвентальными коробками.
В первом заезде обилие мощности на задних колёсах сыграло с Форсбергом злую шутку: его машина как минимум треть дистанции буксовала и не могла как следует разогнаться. Победил Трэвис Пастрана, который финишировал ещё и через трамплин, установленный в конце трассы, — его Subaru взлетела в воздух на скорости более
160 км/ч.Этот же трамплин использовался и при съёмках «Джимханы».
Во второй попытке Форсберг учёл допущенные ошибки, но Subaru всё равно смогла заметно опередить Nissan после старта. К финишу Altima сократила отставание, однако прийти первым у Криса не получилось. Отыграться он смог только в бонусном заезде, который прошёл со стартом «с ходу» на дистанции в 1000 футов (304 метра) — здесь Nissan Altima лидировала с самого начала и вплоть до финиша.
Трэвис Пастрана стал главным героем «Джимханы» вместо Кена Блока в декабре прошлого года. Одиннадцатая часть сериала включает в себя очень много дрифта (порой в недопустимых условиях), прыжки через лодки и «близкий контакт» с самолётом.