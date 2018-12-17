Кен Блок выпустил десятую Джимхану. И это полнейшее безумие
Юбилейная – десятая – часть Джимханы стала кульминацией всего, что творил Кен Блок на протяжении последних десяти лет. Девятнадцать минут безостановочного экшена в пяти точках планеты на пяти безумных «Фордах»: две Фиесты, раллийный Escort, знаменитый 1200-сильный седан Hoonicorn и сумасшедший 900-сильный пикап Hoonitruck на базе Ford F-150 1977 года.
Это лучшая Джимхана Кена Блока?
А чтобы было проще выбирать, мы решили вспомнить все предыдущие Джимханы! Кажется, теперь вам есть чем занять сегодняшний вечер!
#1
Далёкий 2008 год, Subaru Impreza WRX STI, пара заброшенных сараев и мужик на Segway... Помните, как всё начиналось?
#2
Год спустя Кен Блок пересел на «Импрезу» поновее, а бесчинства переместились на территорию порта. Шарики с водой, разлетающиеся вдребезги лампы, взрывы – и всё это в слоу-мо, да под рёв мотора и визг резины.
#3
В третьей части – снова смена автомобиля: Impreza уступает место дьявольски быстрому Ford Fiesta, который, кажется, обучен ездить только боком, а в списке локаций появился французский автодром.
#4
К съемкам четвёртой части команда Кена Блока дорвалась до парка Universal Studios в Калифорнии, так что эпизод буквально битком набит спецэффектами, пиротехникой и массой киношных трюков. Акулы-роботы, зомби, йети на стремянке... Чего там только нет!
#5
В пятой части безумный Ford Fiesta вырвался на улицы Сан-Франциско. А улицы этого города, как мы знаем, знамениты крутыми подъёмами и спусками, на которых можно отлично попрыгать... Плюс финальная сцена на плавучей платформе!
#6
Шестая Джимхана стала промо-роликом к выходу игры Need For Speed Rivals, а её сюжет можно считать возвращением к корням: огромная бетонная площадка с очень сложной трассой, шикарные заносы и много сожжённых покрышек. Ну и без Сегвея не обошлось, конечно.
#7
В 2014 году Кен Блок сменил злобный Ford Fiesta на абсолютно безумный Ford Mustang 1965 года. Точнее, машина только выглядела как Ford Mustang, а на самом деле это было полноприводное 845-сильное сумасшествие с гоночным двигателем, на котором Кен как следует отжёг по улицам Лос-Анджелеса. Сцена проезда под прыгающим лоурайдером достойна автомобильного Оскара!
#8
В 2016 году Дубай накрыла песчаная буря! Это Кен Блок приехал снимать восьмую часть своей Джимханы – и снова на Ford Fiesta. Жара, много песка и очень много суперкаров.
#9
Девятая Джимхана, ставшая промо-роликом к выходу игры Forza Horizon 3, оказалась самой «индустриальной»: Кен Блок в своём фирменном стиле носится по старым заводам и складам, пролетает прямо перед носом у идущего локомотива, едва не падает в залив и заигрывает с вертолётом.