Кен Блок выпустил десятую Джимхану. И это полнейшее безумие

В 2014 году Кен Блок сменил злобный Ford Fiesta на абсолютно безумный Ford Mustang 1965 года. Точнее, машина только выглядела как Ford Mustang, а на самом деле это было полноприводное 845-сильное сумасшествие с гоночным двигателем, на котором Кен как следует отжёг по улицам Лос-Анджелеса. Сцена проезда под прыгающим лоурайдером достойна автомобильного Оскара!