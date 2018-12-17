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Кен Блок выпустил десятую Джимхану. И это полнейшее безумие

Видео
Ken Block and Hoonigan are pleased to present Block’s latest and biggest to-date video project of his career, Gymkhana TEN: Ultimate Tire Slaying Tour. Now available on YouTube worldwide after a 10-day exclusivity window on Amazon Prime Video, as part of Block’s Documentary: The Gymkhana Files.

Юбилейная – десятая – часть Джимханы стала кульминацией всего, что творил Кен Блок на протяжении последних десяти лет. Девятнадцать минут безостановочного экшена в пяти точках планеты на пяти безумных «Фордах»: две Фиесты, раллийный Escort, знаменитый 1200-сильный седан Hoonicorn и сумасшедший 900-сильный пикап Hoonitruck на базе Ford F-150 1977 года.

Это лучшая Джимхана Кена Блока?

А чтобы было проще выбирать, мы решили вспомнить все предыдущие Джимханы! Кажется, теперь вам есть чем занять сегодняшний вечер!

#1

Далёкий 2008 год, Subaru Impreza WRX STI, пара заброшенных сараев и мужик на Segway... Помните, как всё начиналось?

Ken Block Gymkhana Practice www.kenblockracing.com For more information check us out at http://www.dcshoes.com

#2

Год спустя Кен Блок пересел на «Импрезу» поновее, а бесчинства переместились на территорию порта. Шарики с водой, разлетающиеся вдребезги лампы, взрывы – и всё это в слоу-мо, да под рёв мотора и визг резины.

DCSHOES.COM/GYMKHANATWO Riding on the success of the first Gymkhana Practice video that grabbed the attention of over 20 million viewers worldwide, the Gymkhana TWO video takes infomercials to the next level. Unlike other infomercials, this one sells the products with great action, cinematography, and a dramatic driving performance—and, no stereotypical cheesy informercial pitchman! Produced specifically to market Blocks first-ever Rally TeamWorks Collection, the new video is filled with great driving stunts, surprises, explosions, and a guest appearance from DC team rider, Rob Dyrdek. Filmed at the Port of Los Angeles, expect non-stop motor sport eye-candy as Block hits the all-new course in a custom tuned, high performance, and brand-new Subaru Impreza WRX STI. Visit dcshoes.com/gymkhanatwo for more photos and info on the high-performance video and Blocks complete Teamworks Collection. For more information check us out at http://www.dcshoes.com

#3

В третьей части – снова смена автомобиля: Impreza уступает место дьявольски быстрому Ford Fiesta, который, кажется, обучен ездить только боком, а в списке локаций появился французский автодром.

Shot just south of Paris, France in Linas at l'Autodrome de Linas --Montlhéry, this 1.58 mile oval track, built in 1924, features banks as steep as 51 degrees, which is more than double the standard incline of most NASCAR ovals. Chosen by Ken for this specific reason, the ramp-like banking proved to be a unique and exciting challenge. The driving physics for the stunts performed were totally unknown until Ken attempted the maneuvers during filming. For more information check us out at http://www.dcshoes.com

#4

К съемкам четвёртой части команда Кена Блока дорвалась до парка Universal Studios в Калифорнии, так что эпизод буквально битком набит спецэффектами, пиротехникой и массой киношных трюков. Акулы-роботы, зомби, йети на стремянке... Чего там только нет!

DC and Ken Block present Gymkhana FOUR: The Hollywood Megamercial. GYM4 surpasses the high-production style of Gymkhana TWO with even more spectacular effects shot in the backlots of Universal Studios, California. Filmed over the course of five days, director Ben Conrad (Zombieland and 30 Seconds or Less) and his team at Logan deliver a Hollywood caliber production complete with pyrotechnics, massive stunts and a series of unbelievable tricks. Featuring robotic sharks, deranged zombies, and a hilarious cameo by the Epic Meal Time guys, Ken Block and his Hybrid FunctionHoon Vehicle (H.F.H.V.) bring the magic of Hollywood and gymkhana together. For more information check us out at http://www.dcshoes.com

#5

В пятой части безумный Ford Fiesta вырвался на улицы Сан-Франциско. А улицы этого города, как мы знаем, знамениты крутыми подъёмами и спусками, на которых можно отлично попрыгать... Плюс финальная сцена на плавучей платформе!

DC and Ken Block present Gymkhana FIVE: Ultimate Urban Playground; San Francisco. Shot on the actual streets of San Francisco, California, GYM5 features a focus on fast, raw and precise driving action. Filmed over four days, director Ben Conrad and his team are back to work on their second Gymkhana production and delivered the entire city of San Francisco as Ken Block's personal gymkhana playground. DC Shoes also provided fellow DC athlete and longtime Ken Block friend, Travis Pastrana, to make a cameo appearance on his dirtbike, and S.F. resident Jake Phelps of Thrasher Magazine fame also makes a cameo as Block hoons S.F. in his most incredible Gymkhana yet. For more information check us out at http://www.dcshoes.com/auto

#6

Шестая Джимхана стала промо-роликом к выходу игры Need For Speed Rivals, а её сюжет можно считать возвращением к корням: огромная бетонная площадка с очень сложной трассой, шикарные заносы и много сожжённых покрышек. Ну и без Сегвея не обошлось, конечно.

Need for Speed and Ken Block present:  Gymkhana SIX:  The Ultimate Gymkhana Grid Course.  Learn more at: http://bit.ly/GYM-SIX Need For Speed's Racing Advisor Ken Block built the ultimate Gymkhana GRID course -- a real-life playground to showcase the sheer speed, fun and exhilarating action of driving. This means all-new obstacles that help raise the difficulty for Block to master in his Ford Fiesta ST RX43 2013 racecar, including maneuvering around a moving wrecking ball and sliding through narrow opening cut into the sides of shipping containers. Block also added videogame elements from Need for Speed Rivals. Watch as he executes multiple jumps, drifts around Lamborghini Aventadors and evades the videogame-themed Redview County cops on Segways in his own unique style. You can almost smell the burn of the rubber as he tears up this incredible course. So sit back and enjoy the ride.  Stay up to date on the latest from Rivals and Gymkhana SIX: SUBSCRIBE to YouTube, LIKE on Facebook, or FOLLOW on Twitter. #GymkhanaSIX #Gym6 #KenBlock #NeedforSpeed

#7

В 2014 году Кен Блок сменил злобный Ford Fiesta на абсолютно безумный Ford Mustang 1965 года. Точнее, машина только выглядела как Ford Mustang, а на самом деле это было полноприводное 845-сильное сумасшествие с гоночным двигателем, на котором Кен как следует отжёг по улицам Лос-Анджелеса. Сцена проезда под прыгающим лоурайдером достойна автомобильного Оскара!

PHOTOS: https://www.hoonigan.com/gymkhana7 PRODUCT: http://www.zumiez.com/brands/hoonigan.html Hoonigan, Ford and Need For Speed proudly present Ken Block’s Gymkhana SEVEN; Wild in the Streets: Los Angeles.

#8

В 2016 году Дубай накрыла песчаная буря! Это Кен Блок приехал снимать восьмую часть своей Джимханы – и снова на Ford Fiesta. Жара, много песка и очень много суперкаров.

Ford Performance, XDubai and Hoonigan proudly present Ken Block's Gymkhana EIGHT: Ultimate Exotic Playground; Dubai. SUBSCRIBE: http://ford.to/SubscribeFordPerformance About Gymkhana Eight: Ford Performance, XDubai and Hoonigan proudly present Ken Block's Gymkhana EIGHT: Ultimate Exotic Playground; Dubai. Discover more Gymkhana Eight content: http://ford.to/2cOSSkE Learn more about Gymkhana Eight: http://ford.to/GymkhanaEight Connect with Ford Performance: http://ford.to/FordPerformance Facebook: http://ford.to/FordPerformanceFB Twitter: http://ford.to/FordPerformanceTW Instagram: http://ford.to/FordPerformanceIG Ford Social: http://ford.to/FordMotorCompanySocial Google+: http://ford.to/FordPerformanceGPlus Ford Performance Vehicles: Ford Mustang, Ford GT, Shelby GT350R, Shelby GT350, F-150 Raptor, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST Ford Performance Drivers: Ken Block, Daniel Suarez, Vaughn Gittin Jr., Andreas Bakkerud, Brad Keselowski, Joey Logano, Clint Bowyer, Danica Patrick, Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr., Justin Pawlak, Olivier Pla, Stefan Mücke, Harry Tincknell, Andy Priaulx, Joey Hand, Dirk Müller, Ryan Briscoe and Richard Westbrook Ford Performance Teams: M-Sport, Team Penske, Stewart-Haas Racing, Roush Fenway Racing, Roush Yates Engines, Ford Chip Ganassi Racing and Hoonigan Racing Division About FORD Performance: The official channel for all things Ford Performance! Our videos are here for your entertainment, and you are welcome to use the share and embed links for all our videos, but the videos themselves are property of Ford Motor Company. You are not permitted to download any video and re-upload under any circumstances without written consent from Ford Motor Company. Ken Block's Ultimate Exotic Playground in Dubai | Gymkhana | Ford Performance https://www.youtube.com/user/FordRacingTV #FordPerformance #Ford #Gymkhana

#9

Девятая Джимхана, ставшая промо-роликом к выходу игры Forza Horizon 3, оказалась самой «индустриальной»: Кен Блок в своём фирменном стиле носится по старым заводам и складам, пролетает прямо перед носом у идущего локомотива, едва не падает в залив и заигрывает с вертолётом.

Hoonigan and Forza Horizon 3 proudly present Ken Block's Gymkhana NINE: Raw Industrial Playground A VR/360 Experience of Gymkhana NINE - Coming Soon: https://youtu.be/TAsh3kQMe6s Forza Horizon 3 demo for Xbox One available now: http://tinyurl.com/z5x8tjs Hoonigan Racing X Felipe Pantone Collection: https://www.hoonigan.com/gymkhananine.html More info and photos: http://blog.hoonigan.com/?p=2312&preview=true A HOONIGAN MEDIA MACHINE FILM

И всё-таки какая Джимхана самая крутая?

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