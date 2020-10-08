Новый пикап Great Wall для России: раскрыта цена

Great Wall Wingle 7 выйдет в продажу в версии с двухрядной пяти­местной кабиной и безальтер­нативным двух­литровым дизелем. Развивает мотор 143 л.с., а ассисти­ровать ему будут шести­ступен­чатая механи­ческая коробка и система полного привода. Повысить внедорожные характери­стики Wingle 7 призваны раздатка Borg Warner с понижающей передачей и принуди­тельная блокировка заднего дифференциала.

Длина пикапа, по данным «Китайских автомо­билей», составляет 5395 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1760 мм при колёсной базе 3350 мм. Размеры грузовой платформы: 1680 мм в длину и 1460 мм в ширину при высоте борта 480 мм. Длина и ширина грузового отсека УАЗ Пикап составляют 1375х1265 мм, при этом заплатить за базовый ульяновский пикап со 150-сильным бензиновым мотором придётся 949 000 рублей, а топовая комплектация оценена в 1 365 000 рублей.

Продавать Wingle 7 у нас будут в единственной комплектации Comfort. Она включает в себя 16-дюймо ­вые колёсные диски, свето­диодные дневные ходовые огни, мультируль с кожаной отделкой, медиа­систему, круиз-контроль.

Пикап снабдят также усиленным анти­коррозийным покрытием днища, противо­скользящим напыле­нием внутри грузового отсека с анти­вандальной устойчи­востью и защитными покрытиями внутри кузова.

Официально заявлено, что Wingle 7 станет только первой моделью бренда Great Wall Motors в нашей стране. Как именно будет развиваться линейка, пока не уточняется, но ранее кандидатом на роль второго пикапа Great Wall для России называлась более современная модель Pao на шасси внедорожника Haval H9.