Посмотрите, почему пикап Great Wall набрал ноль звёзд на краш-тесте

Пикап в минимальном оснащении был выбран для испытаний не только как самая доступная модификация, но и по причине потенциально наибольшей опасности для пассажиров. В самом бюджетном варианте Great Wall Steed 5 не оснащается ни подушками, ни водительскими ассистентами, ни даже системами, которые в ряде стран уже стали обязательными к установке — например, ABS и система распределения тормозных усилий.

Пикап разбили на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с частичным перекрытием. На опубликованном испытателями видео хорошо видно, что моторный отсек Great Wall Steed 5 практически сплющивается, у пикапа отлетает запасное колесо, а рама в момент удара явно «гуляет».

«Клетка» салона деформировалась (это хорошо заметно по стойкам лобового стекла). Водитель ударился головой о руль, причём рулевая колонка вдвинулась в салон. Учитывая деформации кузова, эксперты Global NCAP подозревают, что от множественных повреждений пассажиров передних кресел пикапа не спасли бы даже подушки.

В итоге за защиту взрослых Great Wall Steed 5 не получил ни одного балла. Единственную звезду автомобиль заработал за условную способность обеспечить безопасность ребёнка в детском кресле на заднем диване.