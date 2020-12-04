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Посмотрите, почему пикап Great Wall набрал ноль звёзд на краш-тесте

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Дмитрий Елизаров

Организация Global NCAP в рамках инициативы «Безопасные автомобили для Африки» испытала на краш-тесте самую дешёвую версию Great Wall Steed 5 в исполнении для рынка ЮАР. Пикап набрал 0 звёзд, и эксперты считают, что ему не помогли бы даже подушки безопасности.

  • Пикап в минимальном оснащении был выбран для испытаний не только как самая доступная модификация, но и по причине потенциально наибольшей опасности для пассажиров. В самом бюджетном варианте Great Wall Steed 5 не оснащается ни подушками, ни водительскими ассистентами, ни даже системами, которые в ряде стран уже стали обязательными к установке — например, ABS и система распределения тормозных усилий.

  • Пикап разбили на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с частичным перекрытием. На опубликованном испытателями видео хорошо видно, что моторный отсек Great Wall Steed 5 практически сплющивается, у пикапа отлетает запасное колесо, а рама в момент удара явно «гуляет».

  • «Клетка» салона деформировалась (это хорошо заметно по стойкам лобового стекла). Водитель ударился головой о руль, причём рулевая колонка вдвинулась в салон. Учитывая деформации кузова, эксперты Global NCAP подозревают, что от множественных повреждений пассажиров передних кресел пикапа не спасли бы даже подушки.

  • В итоге за защиту взрослых Great Wall Steed 5 не получил ни одного балла. Единственную звезду автомобиль заработал за условную способность обеспечить безопасность ребёнка в детском кресле на заднем диване.

  • Ранее аналогичным результатом отметился пикап Mitsubishi L200 в исполнении для рынка Чили. Его базовая комплектация также не оборудуется подушками безопасности.

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