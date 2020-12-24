Марка Great Wall представила гибридную систему с расходом 4,6 л/100 км

На данный момент озвучены перспективы создания на базе этой платформы двух вариантов гибридов — так называемого «полного» и подключа­емого с возмож­ностью подзарядки батарей от стороннего источника. Уже проведённые испытания позволяют Great Wall заявлять, что ДВС в сочетании с электро­мотором по принципу полного гибрида снизят расход топлива на 35–50% по сравнению с традици­онными моторами. Минимально возможный «аппетит» такого автомобиля составит 4,6 литра на 100 километров.

Подключаемым же гибридам обещано обеспечить способность проезжать на электротяге, не задействуя ДВС, до 200 километров. Тем самым, если рассчитывать расход топлива таких машин по традици­онной схеме, он составит ровно ноль. Озвучен и вариант постройки в рамках «подключаемой» гибридной технологии полно­приводных автомо­билей с электро­мотором в приводе одной из осей.

Строить силовые установки Great Wall намерена вокруг полутора­литрового бензинового мотора (возможно, того, что используется, к примеру, на некоторых кроссоверах Haval) в атмосферном и турбиро­ванном варианте. При этом тип и отдачу электро­двигателей, а также ёмкость батарей разра­ботчики смогут варьировать в широких пределах.

Когда платформа L.E.M.O.N. DHT станет базой для серийных моделей и каких именно, пока не уточняется.