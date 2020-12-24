Марка Great Wall представила гибридную систему с расходом 4,6 л/100 км
Дмитрий Елизаров
Компания Great Wall поделилась некоторыми техническими характеристиками своей новейшей платформы L.E.M.O.N. DHT, которую разработчики называют «многорежимной» и «интегрированной». ДВС у платформы будет только один, а вот вариантов комбинаций его с электромоторами обещано множество.
На данный момент озвучены перспективы создания на базе этой платформы двух вариантов гибридов — так называемого «полного» и подключаемого с возможностью подзарядки батарей от стороннего источника. Уже проведённые испытания позволяют Great Wall заявлять, что ДВС в сочетании с электромотором по принципу полного гибрида снизят расход топлива на 35–50% по сравнению с традиционными моторами. Минимально возможный «аппетит» такого автомобиля составит 4,6 литра на 100 километров.
Подключаемым же гибридам обещано обеспечить способность проезжать на электротяге, не задействуя ДВС, до 200 километров. Тем самым, если рассчитывать расход топлива таких машин по традиционной схеме, он составит ровно ноль. Озвучен и вариант постройки в рамках «подключаемой» гибридной технологии полноприводных автомобилей с электромотором в приводе одной из осей.
Строить силовые установки Great Wall намерена вокруг полуторалитрового бензинового мотора (возможно, того, что используется, к примеру, на некоторых кроссоверах Haval) в атмосферном и турбированном варианте. При этом тип и отдачу электродвигателей, а также ёмкость батарей разработчики смогут варьировать в широких пределах.
Когда платформа L.E.M.O.N. DHT станет базой для серийных моделей и каких именно, пока не уточняется.
Между тем, осенью нынешнего года электрифицированные автомобили впервые обошли по популярности машины с дизельными двигателями. В Европе продажи гибридов по сравнению с осенью 2019 года выросли более чем вдвое.