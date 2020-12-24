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Марка Great Wall представила гибридную систему с расходом 4,6 л/100 км

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Дмитрий Елизаров

Компания Great Wall поделилась некоторыми техническими характери­стиками своей новейшей платформы L.E.M.O.N. DHT, которую разра­ботчики называют «многорежимной» и «интегриро­ванной». ДВС у платформы будет только один, а вот вариантов комбинаций его с электро­моторами обещано множество.

  • На данный момент озвучены перспективы создания на базе этой платформы двух вариантов гибридов — так называемого «полного» и подключа­емого с возмож­ностью подзарядки батарей от стороннего источника. Уже проведённые испытания позволяют Great Wall заявлять, что ДВС в сочетании с электро­мотором по принципу полного гибрида снизят расход топлива на 35–50% по сравнению с традици­онными моторами. Минимально возможный «аппетит» такого автомобиля составит 4,6 литра на 100 километров.

  • Подключаемым же гибридам обещано обеспечить способность проезжать на электротяге, не задействуя ДВС, до 200 километров. Тем самым, если рассчитывать расход топлива таких машин по традици­онной схеме, он составит ровно ноль. Озвучен и вариант постройки в рамках «подключаемой» гибридной технологии полно­приводных автомо­билей с электро­мотором в приводе одной из осей.

  • Строить силовые установки Great Wall намерена вокруг полутора­литрового бензинового мотора (возможно, того, что используется, к примеру, на некоторых кроссоверах Haval) в атмосферном и турбиро­ванном варианте. При этом тип и отдачу электро­двигателей, а также ёмкость батарей разра­ботчики смогут варьировать в широких пределах.

  • Когда платформа L.E.M.O.N. DHT станет базой для серийных моделей и каких именно, пока не уточняется.

  • Между тем, осенью нынешнего года электрифи­цированные авто­мобили впервые обошли по популяр­ности машины с дизельными двигате­лями. В Европе продажи гибридов по сравнению с осенью 2019 года выросли более чем вдвое.

Как считаете, что круче — гибрид или обычный ДВС?

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