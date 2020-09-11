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Китайский бренд Ora показал электрокар, напоминающий модели сразу трёх марок

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Дмитрий Елизаров

Марка Ora, входящая в состав концерна Great Wall, представила компактный электро­мобиль под названием Good Cat. Как пишет CarNewsChina, новинка отличается дизайном в ретростиле, премиальным интерьером и запасом хода в 500 километров.

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  • При длине в 4235 мм Good Cat имеет колёсную базу в 2650 мм. Ширина и высота новинки составляют 1825 и 1596 мм соответ­ственно. Таким образом, хэтчбек по габаритам вполне сопо­ставим с последним поколением VW Beetle, но, в отличие от «Жука», имеет пять дверей и электромотор.

  • Единственный двигатель хэтча развивает 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Однако, по данным AutoHome, в будущем производитель выведет на рынок и более мощную модификацию «Кошки», которая получит наименование Good Cat GT.

  • В дизайне экстерьера новинки можно увидеть черты диаметрально противо­положных европейских машин — от Porsche Macan до Fiat 500 или Mini

  • Интерьер получился самобытным и премиальным: на опублико­ванных фото он отделан кожей двух цветов и оснащён двумя мониторами для приборной панели и мульти­медийной системы, объединён­ными в один блок.

  • В продажу в Китае электромобиль поступит 25 сентября. Цены пока не называются.

  • Ранее Ora представила ситикар White Cat («Белая кошка») с запасом хода в 401 километр. Модельный ряд бренда включает в себя также компактный седан iQ5 (401 километр) и супер­компакт R1, который в зави­симости от ёмкости батареи способен проезжать 301 или 351 километр.

Что вы видите — плагиат или оригинальный дизайн?

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