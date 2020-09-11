Китайский бренд Ora показал электрокар, напоминающий модели сразу трёх марок

При длине в 4235 мм Good Cat имеет колёсную базу в 2650 мм. Ширина и высота новинки составляют 1825 и 1596 мм соответ­ственно. Таким образом, хэтчбек по габаритам вполне сопо­ставим с последним поколением VW Beetle, но, в отличие от «Жука», имеет пять дверей и электромотор.

Единственный двигатель хэтча развивает 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Однако, по данным AutoHome, в будущем производитель выведет на рынок и более мощную модификацию «Кошки», которая получит наименование Good Cat GT.

В дизайне экстерьера новинки можно увидеть черты диаметрально противо­положных европейских машин — от Porsche Macan до Fiat 500 или Mini.

Интерьер получился самобытным и премиальным: на опублико­ванных фото он отделан кожей двух цветов и оснащён двумя мониторами для приборной панели и мульти­медийной системы, объединён­ными в один блок.

В продажу в Китае электромобиль поступит 25 сентября. Цены пока не называются.