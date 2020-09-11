Китайский бренд Ora показал электрокар, напоминающий модели сразу трёх марок
Дмитрий Елизаров
Марка Ora, входящая в состав концерна Great Wall, представила компактный электромобиль под названием Good Cat. Как пишет CarNewsChina, новинка отличается дизайном в ретростиле, премиальным интерьером и запасом хода в 500 километров.
При длине в 4235 мм Good Cat имеет колёсную базу в 2650 мм. Ширина и высота новинки составляют 1825 и 1596 мм соответственно. Таким образом, хэтчбек по габаритам вполне сопоставим с последним поколением VW Beetle, но, в отличие от «Жука», имеет пять дверей и электромотор.
Единственный двигатель хэтча развивает 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Однако, по данным AutoHome, в будущем производитель выведет на рынок и более мощную модификацию «Кошки», которая получит наименование Good Cat GT.
В дизайне экстерьера новинки можно увидеть черты диаметрально противоположных европейских машин — от Porsche Macan до Fiat 500 или Mini.
Интерьер получился самобытным и премиальным: на опубликованных фото он отделан кожей двух цветов и оснащён двумя мониторами для приборной панели и мультимедийной системы, объединёнными в один блок.
В продажу в Китае электромобиль поступит 25 сентября. Цены пока не называются.
Ранее Ora представила ситикар White Cat («Белая кошка») с запасом хода в 401 километр. Модельный ряд бренда включает в себя также компактный седан iQ5 (401 километр) и суперкомпакт R1, который в зависимости от ёмкости батареи способен проезжать 301 или 351 километр.