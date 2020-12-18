В России продают самый дорогой Гелендваген — он стоит 70 миллионов рублей
Кирилл Малышев
Редкий пикап Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 с небольшим пробегом выставили на продажу на Авто.ру. Шестилетнюю машину оценили в
Фотографий в объявлении всего две, и они не слишком информативные. Дополнительного описания нет вовсе. Заявленный пробег — 7000 километров. Учитывая эксклюзивность автомобиля, можно быть уверенным в его почти идеальном состоянии.
Шестиколёсный пикап оснащён стандартным двигателем от заряженного Гелика.
V-образная5,5-литровая «восьмёрка» развивает 544 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Коробка — 7-ступенчатый «автомат».
Пикап длиной 5,9 метра и снаряжённой массой 3,9 тонны разгоняется с места до
100 км/чза 6 секунд. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.
Пикап выпускался в австрийском Граце в 2013–2015 годах. На машине стоят портальные мосты, обеспечивающие клиренс в 460 мм. Она преодолевает брод глубиной до метра. Автомобиль оснащён системой центральной подкачки шин и блокировками всех межколёсных и межосевых дифференциалов. Всего сделали чуть больше сотни экземпляров.
Ранее на Авто.ру выставляли Bugatti Chiron, ставший самым дорогим подержанным автомобилем на сайте. Его оценили в 228 миллионов рублей. Гиперкар проехал за два года всего 700 километров. Машина находится в Европе, в цену включены доставка и таможенные платежи.