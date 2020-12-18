Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 9 процентов

В России продают самый дорогой Гелендваген — он стоит 70 миллионов рублей

Новости

Кирилл Малышев

Редкий пикап Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 с небольшим пробегом выставили на продажу на Авто.ру. Шестилетнюю машину оценили в 69 900 000 рублей. Это самый дорогой экземпляр Геленд­вагена, который можно купить сегодня в России.

1/2

  • Фотографий в объявлении всего две, и они не слишком информа­тивные. Допол­нитель­ного описания нет вовсе. Заявленный пробег — 7000 кило­метров. Учитывая эксклю­зивность автомобиля, можно быть уверенным в его почти идеальном состоянии.

  • Шестиколёсный пикап оснащён стандартным двигате­лем от заряженного Гелика. V-образная 5,5-литровая «восьмёрка» развивает 544 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Коробка — 7-ступен­чатый «автомат». 

  • Пикап длиной 5,9 метра и снаряжённой массой 3,9 тонны разгоняется с места до 100 км/ч за 6 секунд. Максимальная скорость ограни­чена на 160 км/ч.

  • Пикап выпускался в австрийском Граце в 2013–2015 годах. На машине стоят портальные мосты, обеспечи­вающие клиренс в 460 мм. Она преодолевает брод глубиной до метра. Авто­мобиль оснащён системой центральной подкачки шин и блоки­ровками всех межколёсных и межосевых дифферен­циалов. Всего сделали чуть больше сотни экзем­пляров.

  • Ранее на Авто.ру выставляли Bugatti Chiron, ставший самым дорогим подер­жанным автомо­билем на сайте. Его оценили в 228 милли­онов рублей. Гиперкар проехал за два года всего 700 километров. Машина находится в Европе, в цену включены доставка и таможенные платежи.

Он крутой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение