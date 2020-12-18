В России продают самый дорогой Гелендваген — он стоит 70 миллионов рублей

Фотографий в объявлении всего две, и они не слишком информа­тивные. Допол­нитель­ного описания нет вовсе. Заявленный пробег — 7000 кило­метров. Учитывая эксклю­зивность автомобиля, можно быть уверенным в его почти идеальном состоянии.

Шестиколёсный пикап оснащён стандартным двигате­лем от заряженного Гелика. V-образная 5,5-литровая «восьмёрка» развивает 544 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Коробка — 7-ступен ­чатый «автомат».

Пикап длиной 5,9 метра и снаряжённой массой 3,9 тонны разгоняется с места до 100 км/ч за 6 секунд. Максимальная скорость ограни­чена на 160 км/ч.

Пикап выпускался в австрийском Граце в 2013–2015 годах. На машине стоят портальные мосты, обеспечи­вающие клиренс в 460 мм. Она преодолевает брод глубиной до метра. Авто­мобиль оснащён системой центральной подкачки шин и блоки­ровками всех межколёсных и межосевых дифферен­циалов. Всего сделали чуть больше сотни экзем­пляров.