Знаменитый родстер AC Cobra превратился в электромобиль

Спортивный кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

Новости

Кирилл Малышев

Шпионы заметили на сфотографированном в Корее кроссовере GV70 декор, отличающийся от мелькавших на прежних снимках версий. Портал The Korean Car Blog предполагает, что у GV70 выйдет исполнение с приставкой Sport, и на фото именно оно.

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  • Спортверсия GV70 обзаведётся чёрной решёткой воздухозаборника, решёткой радиатора с иным узором, 20-дюймовыми литыми дисками и разнесёнными по углам заднего бампера массивными выхлопными трубами.

  • Пока неизвестно, станет ли приставка Sport привилегией «семидесятки» с топовым двигателем 3.5 турбо отдачей 380 л.с., или же пакет спортивного декора можно будет заказать и для других моторов. GV70 также оснастят «турбочетвёрками» — бензиновой 2.5 мощностью 305 л.с. и дизельной 2.2 на 210 «лошадей». Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат». С младшими двигателями по умолчанию будет в комплекте задний привод, полный идёт за доплату.

  • Премьера Genesis GV70 состоится осенью. Когда конкурент Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC доберётся до России, неизвестно.

  • Пока же у нас готовится к продажам старший кроссовер Genesis GV80. Мотор 2.5 и дизель 3.0 для РФ дефорсировали до 249 л.с., топовый 3.5 турбо остался при 380 силах.

Какой бы корейский кроссовер вы предпочли?

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