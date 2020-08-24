Спортивный кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

Пока неизвестно, станет ли приставка Sport привилегией «семидесятки» с топовым двигателем 3.5 турбо отдачей 380 л.с., или же пакет спортивного декора можно будет заказать и для других моторов. GV70 также оснастят «турбочетвёрками» — бензиновой 2.5 мощностью 305 л.с. и дизельной 2.2 на 210 «лошадей». Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат». С младшими двигателями по умолчанию будет в комплекте задний привод, полный идёт за доплату.