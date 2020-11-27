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Genesis GV70 станет первым кроссовером с датчиками отпечатков и дыхания

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Дмитрий Елизаров

Компания Genesis анонсировала необычные системы для представ­ленного недавно младшего кроссовера своей линейки — GV70. Вседорожник получит собственную систему бесконтактной оплаты со сканером отпечатков пальцев и сможет распознавать спящих младенцев на заднем диване.

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  • Фирменная система Genesis CarPay сейчас использует для доступа к возмож­ностям оплаты аутенти­фикацию по паролю, который состоит из шести символов. Упростить разблокировку системы и одно­временно повысить её надёжность пред­лагается при помощи сканера отпечатков — его встроят в кнопку запуска двигателя.

  • Этот же сканер можно будет использовать для перевода медиа­системы в режим Valet Mode, когда бортовая электроника перестаёт демонстри­ровать на мониторе личную информацию — скажем, список контактов или точки, зафиксиро­ванные системой навигации. В Genesis пред­полагают, что такая функция может пригодиться на случай, когда авто­владелец вынужден пускать за руль чужого человека.

  • К отпечатку пальца производитель привяжет целый ряд настроек автомобиля — конфигурацию сидений, рулевого колеса и медиа­системы. Применяться они будут автоматически после запуска двигателя.

  • Компания утверждает, что первой в мире реализует технологию обнару­жения пассажиров на втором ряду сидений на базе радаров, а не ультра­звуковых датчиков. Высокоточный радар работает на основе технологии распо­знавания движений и способен улавливать даже такие мелкие вибрации, как движение грудной клетки спящего младенца. Кроме того, для радара не существенны препят­ствия в виде спинки заднего дивана, и поэтому он сможет предупредить водителя даже, к примеру, о кошке в переноске, забытой в багажнике. Genesis GV70 получит целую много­ступенчатую систему преду­преждений — от сигнальных ламп до SMS водителю.

  • Кроссовер был частично рассекречен около месяца назад: Genesis продемон­стрировала его внешний вид и необычное оформление интерьера. Полноценный дебют GV70 должен состояться в декабре.

  • Способность устанавливать индивиду­альные настройки при помощи сканера отпечатка пальцев имеется и у нового Mercedes-Benz S-класса. Авто­мобиль может хранить семь профилей, включающих в себя до 800 параметров настроек. А ещё флагманский Мерседес умеет распознавать человека не только по отпечатку, но и по лицу при помощи внутри­салонных камер.

Как считаете, полезные вещи придумали в Genesis?

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