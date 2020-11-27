Genesis GV70 станет первым кроссовером с датчиками отпечатков и дыхания
Дмитрий Елизаров
Компания Genesis анонсировала необычные системы для представленного недавно младшего кроссовера своей линейки — GV70. Вседорожник получит собственную систему бесконтактной оплаты со сканером отпечатков пальцев и сможет распознавать спящих младенцев на заднем диване.
Фирменная система Genesis CarPay сейчас использует для доступа к возможностям оплаты аутентификацию по паролю, который состоит из шести символов. Упростить разблокировку системы и одновременно повысить её надёжность предлагается при помощи сканера отпечатков — его встроят в кнопку запуска двигателя.
Этот же сканер можно будет использовать для перевода медиасистемы в режим Valet Mode, когда бортовая электроника перестаёт демонстрировать на мониторе личную информацию — скажем, список контактов или точки, зафиксированные системой навигации. В Genesis предполагают, что такая функция может пригодиться на случай, когда автовладелец вынужден пускать за руль чужого человека.
К отпечатку пальца производитель привяжет целый ряд настроек автомобиля — конфигурацию сидений, рулевого колеса и медиасистемы. Применяться они будут автоматически после запуска двигателя.
Компания утверждает, что первой в мире реализует технологию обнаружения пассажиров на втором ряду сидений на базе радаров, а не ультразвуковых датчиков. Высокоточный радар работает на основе технологии распознавания движений и способен улавливать даже такие мелкие вибрации, как движение грудной клетки спящего младенца. Кроме того, для радара не существенны препятствия в виде спинки заднего дивана, и поэтому он сможет предупредить водителя даже, к примеру, о кошке в переноске, забытой в багажнике. Genesis GV70 получит целую многоступенчатую систему предупреждений — от сигнальных ламп до SMS водителю.
Кроссовер был частично рассекречен около месяца назад: Genesis продемонстрировала его внешний вид и необычное оформление интерьера. Полноценный дебют GV70 должен состояться в декабре.
Способность устанавливать индивидуальные настройки при помощи сканера отпечатка пальцев имеется и у нового Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль может хранить семь профилей, включающих в себя до 800 параметров настроек. А ещё флагманский Мерседес умеет распознавать человека не только по отпечатку, но и по лицу при помощи внутрисалонных камер.