Бренд Genesis внезапно рассекретил кроссовер GV70 с необычным интерьером

Рулевое колесо с массивной ступицей будет устанав­ливаться на «обычные» моди­фикации кроссовера, а «спортивная» получит руль с тремя спицами и кресла с более ярко выраженной боковой поддержкой.

Информации о том, какими силовыми агрегатами оснастят новый вседорожник, произво­дитель пока не распро­страняет. Техниче­ские детали обнародуют ближе к старту продаж: ожидается, что новинку полностью рас­секретят в конце нынешнего года.

Сроки появления GV70 в России пока неизвестны. Конкури­ровать новинка будет с кроссоверами BMW X3 (цена — от 3 780 000 рублей), Audi Q5 (от 3 460 000 рублей) и Mercedes-Benz GLC (от 4 240 000 рублей).