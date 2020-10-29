Бренд Genesis внезапно рассекретил кроссовер GV70 с необычным интерьером
Дмитрий Елизаров
Премиальное подразделение компании Hyundai — Genesis — рассекретило внешний вид и детали интерьера самого доступного кроссовера GV70. Новинка получила дизайн в стиле большого кроссовера GV80 с некоторыми уникальными деталями и полностью оригинальный интерьер. Старт продаж запланирован на начало 2021 года.
В облике кроссовера применены уже знакомые элементы — например, «двухэтажная» оптика спереди и сзади, а также внушительная пятиугольная решётка радиатора. Однако силуэт Genesis GV70 оказался купеобразным — с необычным решением задних стоек, а в задний бампер интегрированы вертикальные патрубки выхлопной системы.
Рассекречена и «спортивная» модификация Genesis GV70 Sport, которая получит более агрессивные бампера, круглые оконечники выхлопа и
21-дюймовые колёсные диски. Вместо хромированных вставок на кузове применена отделка чёрным глянцем.
Основным отличием архитектуры интерьера новинки стал узкий овальный сегмент на передней панели, протянувшийся от водительской двери до центрального тоннеля. В левой его части размещены органы управления головной оптикой, а правая предназначена для настроек климатической установки. Имеется и полноценный сенсорный экран: заявлено, что Genesis GV70 получил новую мультимедийную систему, но пока не уточняется, какую именно. На центральном тоннеле — два шайбообразных селектора для переключения передач и выбора режимов движения.
Рулевое колесо с массивной ступицей будет устанавливаться на «обычные» модификации кроссовера, а «спортивная» получит руль с тремя спицами и кресла с более ярко выраженной боковой поддержкой.
Информации о том, какими силовыми агрегатами оснастят новый вседорожник, производитель пока не распространяет. Технические детали обнародуют ближе к старту продаж: ожидается, что новинку полностью рассекретят в конце нынешнего года.
Сроки появления GV70 в России пока неизвестны. Конкурировать новинка будет с кроссоверами BMW X3 (цена — от
3 780 000рублей), Audi Q5 (от 3 460 000рублей) и Mercedes-Benz GLC (от 4 240 000рублей).
Ранее на этой неделе были представлены бизнес-седан Genesis G80 и флагманский кроссовер Genesis GV80 для России. Обе модели выйдут на рынок в пяти вариантах оснащения с тремя двигателями на двоих, но цены пока не озвучены. Первое время новинки будут доступны лишь через фирменный сервис подписки.