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Бренд Genesis внезапно рассекретил кроссовер GV70 с необычным интерьером

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Дмитрий Елизаров

Премиальное подразделение компании Hyundai — Genesis — рассекретило внешний вид и детали интерьера самого доступного кроссовера GV70. Новинка получила дизайн в стиле большого кроссовера GV80 с некоторыми уникаль­ными деталями и полностью ориги­нальный интерьер. Старт продаж заплани­рован на начало 2021 года.

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  • В облике кроссовера применены уже знакомые элементы — например, «двухэтажная» оптика спереди и сзади, а также внуши­тельная пяти­угольная решётка радиатора. Однако силуэт Genesis GV70 оказался купе­образным — с необычным решением задних стоек, а в задний бампер интегри­рованы вертикальные патрубки выхлопной системы.

  • Рассекречена и «спортивная» моди­фикация Genesis GV70 Sport, которая получит более агрес­сивные бампера, круглые оконеч­ники выхлопа и 21-дюймо­вые колёсные диски. Вместо хромиро­ванных вставок на кузове применена отделка чёрным глянцем.

  • Основным отличием архитектуры интерьера новинки стал узкий овальный сегмент на передней панели, протянув­шийся от водитель­ской двери до централь­ного тоннеля. В левой его части размещены органы управ­ления головной оптикой, а правая предназ­начена для настроек климати­ческой установки. Имеется и полно­ценный сенсорный экран: заявлено, что Genesis GV70 получил новую мульти­медийную систему, но пока не уточняется, какую именно. На централь­ном тоннеле — два шайбо­образных селектора для пере­ключения передач и выбора режимов движения.

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  • Рулевое колесо с массивной ступицей будет устанав­ливаться на «обычные» моди­фикации кроссовера, а «спортивная» получит руль с тремя спицами и кресла с более ярко выраженной боковой поддержкой.

  • Информации о том, какими силовыми агрегатами оснастят новый вседорожник, произво­дитель пока не распро­страняет. Техниче­ские детали обнародуют ближе к старту продаж: ожидается, что новинку полностью рас­секретят в конце нынешнего года.

  • Сроки появления GV70 в России пока неизвестны. Конкури­ровать новинка будет с кроссоверами BMW X3 (цена — от 3 780 000 рублей), Audi Q5 (от 3 460 000 рублей) и Mercedes-Benz GLC (от 4 240 000 рублей).

  • Ранее на этой неделе были представлены бизнес-седан Genesis G80 и флагманский кроссовер Genesis GV80 для России. Обе модели выйдут на рынок в пяти вариантах оснащения с тремя двигате­лями на двоих, но цены пока не озвучены. Первое время новинки будут доступны лишь через фирменный сервис подписки.

Ну как вам новый премиальный вседорожник?

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