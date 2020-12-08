Рассекречены двигатели самого доступного кроссовера Genesis

Базовым мотором для Genesis GV70 станет 2,5-литровая «турбо­четвёрка» с отдачей в 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Более мощный бензиновый двигатель — это V6 объёмом 3,5 литра с двойным турбонаддувом. Его отдача напрямую не названа, но на старшей модели GV80 аналогичный агрегат развивает 380 л.с. и 530 Нм.

Доставшийся вседорожнику дизель уже известен и в России: это рядная «четвёрка» на 2,2 литра, которая обеспечи­вает 210 л.с. и 440 Нм. Однако комплектовать кроссовер этим двигателем произво­дитель планирует не везде. К примеру, уже известно, что поставлять Genesis GV70 на «тяжёлом топливе» в США не будут.

Придать вседорожнику чуть больше агрес­сивности призвана версия Sport. Основные её отличия будут заключаться в иной пластике переднего бампера, увеличенных патрубках выхлопной системы, чёрном декоре кузова и спортивных акцентах в салоне. Кроме того, такую модификацию укомплектуют дифферен­циалом на задней оси, который способен пере­направлять на одно из колёс до 70% тяги. Динамические харак­теристики пока не называются.

Получит кроссовер и электронно­управляемую адаптивную подвеску с возмож­ностью превентивного скани­рования дорожного полотна, и систему выбора режимов движения. В базе водителю предложат четыре пред­настройки — «Эко», «Комфорт», «Спорт» и «Индивиду­альную», а в версии Sport к ним добавится ещё и настройка Sport Plus.

Главным водительским ассистентом должен стать комплекс Highway Driving Assist II, в который включены адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы. Кроме того, Genesis GV70 научили само­стоятельно пере­страиваться: момент пере­строения водитель будет подсказывать авто­мобилю при помощи указателя поворота.

Ранее сообщалось, что Genesis GV70 первым в модельной линейке бренда получит кнопку запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. Тем самым водителю будет открываться доступ к фирменной системе бесконтактной оплаты, а авто­мобиль сможет автомати­чески применять персональ­ные настройки. Ещё одно интерьерное ново­введение — особо чувствитель­ный датчик обнаружения пассажиров на задних рядах.