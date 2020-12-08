Рассекречены двигатели самого доступного кроссовера Genesis
Дмитрий Елизаров
GV70, который должен стать самым доступным кроссовером премиального бренда Genesis, получит сразу три двигателя — два бензиновых и дизельный. В зависимости от рынка вседорожник будет доступен как с задним, так и с полным приводом, а ещё новинке пообещали спортивную версию.
Базовым мотором для Genesis GV70 станет 2,5-литровая «турбочетвёрка» с отдачей в 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Более мощный бензиновый двигатель — это V6 объёмом 3,5 литра с двойным турбонаддувом. Его отдача напрямую не названа, но на старшей модели GV80 аналогичный агрегат развивает 380 л.с. и 530 Нм.
Доставшийся вседорожнику дизель уже известен и в России: это рядная «четвёрка» на 2,2 литра, которая обеспечивает 210 л.с. и 440 Нм. Однако комплектовать кроссовер этим двигателем производитель планирует не везде. К примеру, уже известно, что поставлять Genesis GV70 на «тяжёлом топливе» в США не будут.
Придать вседорожнику чуть больше агрессивности призвана версия Sport. Основные её отличия будут заключаться в иной пластике переднего бампера, увеличенных патрубках выхлопной системы, чёрном декоре кузова и спортивных акцентах в салоне. Кроме того, такую модификацию укомплектуют дифференциалом на задней оси, который способен перенаправлять на одно из колёс до 70% тяги. Динамические характеристики пока не называются.
Получит кроссовер и электронноуправляемую адаптивную подвеску с возможностью превентивного сканирования дорожного полотна, и систему выбора режимов движения. В базе водителю предложат четыре преднастройки — «Эко», «Комфорт», «Спорт» и «Индивидуальную», а в версии Sport к ним добавится ещё и настройка Sport Plus.
Главным водительским ассистентом должен стать комплекс Highway Driving Assist II, в который включены адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы. Кроме того, Genesis GV70 научили самостоятельно перестраиваться: момент перестроения водитель будет подсказывать автомобилю при помощи указателя поворота.
Ранее сообщалось, что Genesis GV70 первым в модельной линейке бренда получит кнопку запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. Тем самым водителю будет открываться доступ к фирменной системе бесконтактной оплаты, а автомобиль сможет автоматически применять персональные настройки. Ещё одно интерьерное нововведение — особо чувствительный датчик обнаружения пассажиров на задних рядах.
Продажи Genesis GV70 на домашнем рынке Южной Кореи должны стартовать уже в ближайшее время, на прочие рынки кроссовер начнут поставлять ближе к середине следующего года. Появится ли самый доступный вседорожник бренда в России, пока неизвестно. Старшая модель Genesis GV80 стоит в нашей стране минимум 4,05 миллиона рублей.