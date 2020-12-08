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Рассекречены двигатели самого доступного кроссовера Genesis

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Дмитрий Елизаров

GV70, который должен стать самым доступным кроссовером премиаль­ного бренда Genesis, получит сразу три двигателя — два бензиновых и дизельный. В зави­симости от рынка вседорожник будет доступен как с задним, так и с полным приводом, а ещё новинке пообещали спортивную версию.

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  • Базовым мотором для Genesis GV70 станет 2,5-литровая «турбо­четвёрка» с отдачей в 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Более мощный бензиновый двигатель — это V6 объёмом 3,5 литра с двойным турбонаддувом. Его отдача напрямую не названа, но на старшей модели GV80 аналогичный агрегат развивает 380 л.с. и 530 Нм.

  • Доставшийся вседорожнику дизель уже известен и в России: это рядная «четвёрка» на 2,2 литра, которая обеспечи­вает 210 л.с. и 440 Нм. Однако комплектовать кроссовер этим двигателем произво­дитель планирует не везде. К примеру, уже известно, что поставлять Genesis GV70 на «тяжёлом топливе» в США не будут.

  • Придать вседорожнику чуть больше агрес­сивности призвана версия Sport. Основные её отличия будут заключаться в иной пластике переднего бампера, увеличенных патрубках выхлопной системы, чёрном декоре кузова и спортивных акцентах в салоне. Кроме того, такую модификацию укомплектуют дифферен­циалом на задней оси, который способен пере­направлять на одно из колёс до 70% тяги. Динамические харак­теристики пока не называются.

  • Получит кроссовер и электронно­управляемую адаптивную подвеску с возмож­ностью превентивного скани­рования дорожного полотна, и систему выбора режимов движения. В базе водителю предложат четыре пред­настройки — «Эко», «Комфорт», «Спорт» и «Индивиду­альную», а в версии Sport к ним добавится ещё и настройка Sport Plus.

  • Главным водительским ассистентом должен стать комплекс Highway Driving Assist II, в который включены адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы. Кроме того, Genesis GV70 научили само­стоятельно пере­страиваться: момент пере­строения водитель будет подсказывать авто­мобилю при помощи указателя поворота.

  • Ранее сообщалось, что Genesis GV70 первым в модельной линейке бренда получит кнопку запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. Тем самым водителю будет открываться доступ к фирменной системе бесконтактной оплаты, а авто­мобиль сможет автомати­чески применять персональ­ные настройки. Ещё одно интерьерное ново­введение — особо чувствитель­ный датчик обнаружения пассажиров на задних рядах.

  • Продажи Genesis GV70 на домашнем рынке Южной Кореи должны стартовать уже в ближайшее время, на прочие рынки кроссовер начнут поставлять ближе к середине следующего года. Появится ли самый доступный вседорожник бренда в России, пока неизвестно. Старшая модель Genesis GV80 стоит в нашей стране минимум 4,05 миллиона рублей.

Никаких сюрпризов не произошло, верно?

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