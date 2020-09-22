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Шпионы сфотографировали шайбу-селектор и карбон в салоне кроссовера Genesis GV70

Новости

Кирилл Малышев

Передняя панель кроссовера Genesis GV70 будет мало отличаться от других новинок преми­ального подраз­деления Hyundai. Об этом свиде­тель­ствуют шпионские снимки, опублико­ванные сайтом The Korean Car Blog.

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  • На новых снимках хорошо видны руль, как на старшем крос­совере GV80, и враща­ющаяся шайба селектора автомати­ческой коробки, как на том же GV80 и седане G80. Фото­графий с иных ракурсов пока нет. Салоны дорогих версий кроссовера получат карбоно­вые вставки, судя по фото­графиям, появив­шимся на Car Blog на прошлой неделе.

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  • Ранее то же издание на основании других шпионских кадров пред­положило, что в линейке Genesis GV70 появится версия с приставкой Sport. Её отличиями станут чёрная решётка воздухо­заборника, решётка радиатора с иным узором, 20-дюймо­вые литые диски и разнесённые по углам заднего бампера массивные выхлопные трубы.

  • Для «семидесятки» подтверждены три двигателя в сочетании с 8-ступен­чатым «автоматом». Это дизель 2.2 мощностью 210 л.с., бензиновые турбомоторы 2.5 и 3.5 на 304 и 380 л.с. соответ­ственно. Для России средний по мощности агрегат урежут до 249 л.с. Мировая премьера Genesis GV70 состоится в октябре. Новинка будет конкурировать с BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLE.

Зайдёт ли Genesis GV70 в России?

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