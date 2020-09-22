Шпионы сфотографировали шайбу-селектор и карбон в салоне кроссовера Genesis GV70
Кирилл Малышев
Передняя панель кроссовера Genesis GV70 будет мало отличаться от других новинок премиального подразделения Hyundai. Об этом свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные сайтом The Korean Car Blog.
На новых снимках хорошо видны руль, как на старшем кроссовере GV80, и вращающаяся шайба селектора автоматической коробки, как на том же GV80 и седане G80. Фотографий с иных ракурсов пока нет. Салоны дорогих версий кроссовера получат карбоновые вставки, судя по фотографиям, появившимся на Car Blog на прошлой неделе.
Ранее то же издание на основании других шпионских кадров предположило, что в линейке Genesis GV70 появится версия с приставкой Sport. Её отличиями станут чёрная решётка воздухозаборника, решётка радиатора с иным узором,
20-дюймовые литые диски и разнесённые по углам заднего бампера массивные выхлопные трубы.
Для «семидесятки» подтверждены три двигателя в сочетании с
8-ступенчатым «автоматом». Это дизель 2.2 мощностью 210 л.с., бензиновые турбомоторы 2.5 и 3.5 на 304 и 380 л.с. соответственно. Для России средний по мощности агрегат урежут до 249 л.с. Мировая премьера Genesis GV70 состоится в октябре. Новинка будет конкурировать с BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLE.