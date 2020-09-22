Шпионы сфотографировали шайбу-селектор и карбон в салоне кроссовера Genesis GV70

На новых снимках хорошо видны руль, как на старшем крос­совере GV80, и враща­ющаяся шайба селектора автомати­ческой коробки, как на том же GV80 и седане G80. Фото­графий с иных ракурсов пока нет. Салоны дорогих версий кроссовера получат карбоно­вые вставки, судя по фото­графиям, появив­шимся на Car Blog на прошлой неделе.