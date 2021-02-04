Электрокроссовер Genesis может стать самым доступным вседорожником марки
Дмитрий Елизаров
Кросс-купе Genesis с электрической силовой установкой, шпионские фото которого были опубликованы на прошлой неделе, выйдет на рынок с обозначением GV60. Об этом пишет издание Asia Times, отмечая, что индекс модели говорит о её относительно доступном статусе.
Электрокроссовер Genesis разрабатывается на базе новейшей платформы
E-GMP, которая станет основой для электромобилей сразу трёх марок. Помимо Genesis, свои модели на этой платформе выпустят Hyundai (под суббрендом Ioniq) и Kia. Первым электромобилем Genesis будет кросс-купе, которое, судя по индексу, займёт позицию самой доступной модели. Сейчас такой считается «семидесятое» семейство. Возможно, GV60 окажется ещё и самым компактным кроссовером марки.
По данным издания, Hyundai планирует начать серийное производство Genesis GV60 для домашнего рынка уже в августе нынешнего года. А в декабре модельная линейка премиального бренда пополнится ещё одним, более крупным электромобилем GV70.
Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен выход на рынок электрической версии седана G80, которую фирма также уже тестирует. Наконец, по данным издания, Genesis планирует в нынешнем году представить и так или иначе доработанную версию флагманской четырёхдверки G90.