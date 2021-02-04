Электрокроссовер Genesis может стать самым доступным вседорожником марки

Электрокроссовер Genesis разрабаты­вается на базе новейшей платформы E-GMP , которая станет основой для электро­мобилей сразу трёх марок. Помимо Genesis, свои модели на этой платформе выпустят Hyundai (под суббрендом Ioniq) и Kia. Первым электро­мобилем Genesis будет кросс-купе, которое, судя по индексу, займёт позицию самой доступной модели. Сейчас такой считается «семи­десятое» семейство. Возможно, GV60 окажется ещё и самым компактным крос­совером марки.

По данным издания, Hyundai планирует начать серийное произ­водство Genesis GV60 для домашнего рынка уже в августе нынешнего года. А в декабре модельная линейка преми­ального бренда пополнится ещё одним, более крупным электро­мобилем GV70.