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Электрокроссовер Genesis может стать самым доступным вседорожником марки

Новости

Дмитрий Елизаров

Кросс-купе Genesis с электрической силовой установкой, шпионские фото которого были опубликованы на прошлой неделе, выйдет на рынок с обозначе­нием GV60. Об этом пишет издание Asia Times, отмечая, что индекс модели говорит о её относительно доступном статусе.

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  • Электрокроссовер Genesis разрабаты­вается на базе новейшей платформы E-GMP, которая станет основой для электро­мобилей сразу трёх марок. Помимо Genesis, свои модели на этой платформе выпустят Hyundai (под суббрендом Ioniq) и Kia. Первым электро­мобилем Genesis будет кросс-купе, которое, судя по индексу, займёт позицию самой доступной модели. Сейчас такой считается «семи­десятое» семейство. Возможно, GV60 окажется ещё и самым компактным крос­совером марки.

  • По данным издания, Hyundai планирует начать серийное произ­водство Genesis GV60 для домашнего рынка уже в августе нынешнего года. А в декабре модельная линейка преми­ального бренда пополнится ещё одним, более крупным электро­мобилем GV70.

  • Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен выход на рынок электри­ческой версии седана G80, которую фирма также уже тестирует. Наконец, по данным издания, Genesis плани­рует в нынешнем году представить и так или иначе дора­ботанную версию флагманской четырёх­дверки G90.

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