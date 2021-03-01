В правительстве рассказали, кому и когда понадобятся новые диагностические карты
Дмитрий Елизаров
Ныне действующие диагностические карты продлены постановлением правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин, сразу на полгода. Как сообщает «КоммерсантЪ», перспектива столкнуться с новыми правилами техосмотра отодвинута примерно для 14 миллионов российских автовладельцев.
Новые правила проведения техосмотра вступают в силу с сегодняшнего дня. Однако постановление правительства, подписанное премьером Мишустиным, откладывает для водителей необходимость ТО минимум до 1 октября. С этой даты пункты ТО должны будут заработать по новой системе в полную силу, но при этом у части автовладельцев необходимость прохождения техосмотра может возникнуть позже.
Как уточняет издание, постановление предусматривает продление диагностических карт не до 1 октября, а на полгода — это касается документов, чей срок действия заканчивается в период с 1 февраля до 30 сентября. Таким образом, автовладельцы, оформившие диагностические карты в июле и августе прошлого лета, смогут пройти новый техосмотр уже в 2022 году.
Ранее сообщалось, что на продление диагностических карт и откладывание начала функционирования новой системы техосмотра российское правительство пошло, дабы избежать рисков распространения коронавируса. Нормативные акты, которыми регулируется система техосмотра, вступают в силу с 1 марта, однако на деле система должна заработать лишь с 1 октября.