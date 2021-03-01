В правительстве рассказали, кому и когда понадобятся новые диагностические карты

Новые правила проведения техосмотра вступают в силу с сегодняшнего дня. Однако постанов­ление правитель­ства, подписанное премьером Мишустиным, отклады­вает для водителей необходи­мость ТО минимум до 1 октября. С этой даты пункты ТО должны будут заработать по новой системе в полную силу, но при этом у части авто­владельцев необходи­мость прохождения техосмотра может возникнуть позже.