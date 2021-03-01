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В правительстве рассказали, кому и когда понадобятся новые диагностические карты

Новости

Дмитрий Елизаров

Ныне действующие диагностиче­ские карты продлены постанов­лением прави­тельства, которое подписал премьер Михаил Мишустин, сразу на полгода. Как сообщает «КоммерсантЪ», перс­пектива столкнуться с новыми правилами техосмотра отодвинута примерно для 14 милли­онов россий­ских автовладельцев.

  • Новые правила проведения техосмотра вступают в силу с сегодняшнего дня. Однако постанов­ление правитель­ства, подписанное премьером Мишустиным, отклады­вает для водителей необходи­мость ТО минимум до 1 октября. С этой даты пункты ТО должны будут заработать по новой системе в полную силу, но при этом у части авто­владельцев необходи­мость прохождения техосмотра может возникнуть позже.

  • Как уточняет издание, постанов­ление предусматри­вает продление диагно­стиче­ских карт не до 1 октября, а на полгода — это касается документов, чей срок действия заканчи­вается в период с 1 февраля до 30 сентября. Таким образом, авто­владельцы, оформившие диагно­стические карты в июле и августе прошлого лета, смогут пройти новый техосмотр уже в 2022 году.

  • Ранее сообщалось, что на продление диагно­стических карт и отклады­вание начала функци­онирования новой системы техосмотра российское правитель­ство пошло, дабы избежать рисков распро­странения коронавируса. Нормативные акты, которыми регулируется система техосмотра, вступают в силу с 1 марта, однако на деле система должна заработать лишь с 1 октября.

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