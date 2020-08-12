Рассекречены моторы роскошного корейского кроссовера для России
Артём Шахнович
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный кроссовер Genesis GV80. Судя по документу, на российском рынке он будет представлен с тремя двигателями. Продажи начнутся осенью.
В гамму войдёт 2,5-литровая «турбочетвёрка», развивающая 249 л.с. и 422 Нм, наддувный V6 объёмом 3,5 литра (379 л.с. и 530 Нм), а также шестицилиндровый турбодизель (249 л.с. и 588 Нм).
Все агрегаты сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Привод — полный с многодисковой муфтой с электронным управлением, подключающей переднюю ось.
На выбор предложат пяти- и семиместную модификацию.
Кроссовер GV80 дебютировал в начале 2020 года. Он построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. По своим габаритам он схож с BMW X5: длина — 4945 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1715 мм, колёсная база — 2955 мм.
Кроме базовой подвески предусмотрено шасси с адаптивными амортизаторами, которые подстраиваются под качество дороги, анализируя информацию с фронтальной камеры.
В оснащение входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийный дисплей диагональю 14,5 дюйма и трёхзонный климат-контроль с сенсорным управлением.
Производство GV80 наладят в России. Сборкой займётся подразделение калининградского предприятия «Автотор» — «Эллада Интертрейд». Цены и комплектации пока не объявлены.