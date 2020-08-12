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Рассекречены моторы роскошного корейского кроссовера для России

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Артём Шахнович

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транс­портного средства (ОТТС) на премиальный кроссовер Genesis GV80. Судя по документу, на российском рынке он будет представлен с тремя двигателями. Продажи начнутся осенью.

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  • В гамму войдёт 2,5-литровая «турбочетвёрка», развивающая 249 л.с. и 422 Нм, наддувный V6 объёмом 3,5 литра (379 л.с. и 530 Нм), а также шести­цилиндровый турбодизель (249 л.с. и 588 Нм).

  • Все агрегаты сочетаются с восьмиступен­чатой автомати­ческой коробкой. Привод — полный с много­дисковой муфтой с электронным управ­лением, подключающей переднюю ось.

  • На выбор предложат пяти- и семиместную модификацию.

  • Кроссовер GV80 дебютировал в начале 2020 года. Он построен на заднеприводной платформе с продольным располо­жением двигателя. По своим габаритам он схож с BMW X5: длина — 4945 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1715 мм, колёсная база — 2955 мм.

  • Кроме базовой подвески предусмотрено шасси с адаптивными аморти­заторами, которые подстраива­ются под качество дороги, анализируя информацию с фронтальной камеры.

  • В оснащение входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мульти­медийный дисплей диагональю 14,5 дюйма и трёхзонный климат-контроль с сенсорным управлением.

  • Производство GV80 наладят в России. Сборкой займётся подраз­деление калинин­градского предприятия «Автотор» — «Эллада Интертрейд». Цены и комплектации пока не объявлены.

Лучшая машина в этом классе?

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