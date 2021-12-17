Гузови(ч)ки АвтоВАЗа, про которые вы могли не знать

Одному из самых интересных грузопассажирских проектов АвтоВАЗа в этом году стукнул бы 41 год. В 1980-м инженеры завода представили сразу две версии грузовичка «Пони» — бортовую с одноместной кабиной и фургон с кузовом из стеклопластика. Дизайн машинок был любопытным, а инженерные решения — современными. К примеру, рама. Для ВАЗ-1802 она была изготовлена из алюминиевого сплава, что давало выигрыш в массе и грузоподъёмности. Бортовая модификация могла утянуть до 450 килограммов поклажи, а фургон-вагон — до полутонны.

При этом грамотная развесовка «Пони» по осям тоже заботила создателей. А главной фишкой грузовиков стала силовая установка. Оба экспериментальных ВАЗа оснащались электромотором мощностью 25 кВт (34 л.с.) и массивной никель-цинковой батареей. Привод у «Пони» был задним, а запас хода в городском темпе мог достигать 80 километров (при 40 км/ч — 120 км). Подсчитано и время разгона: с места до 60 км/ч такие электро-ВАЗы ускорялись примерно за 15 секунд.

Несмотря на перспективность, серийным проект «Пони» не стал. Однако, ряд решений и общая концепция позволили через пару лет показать доработанный вариант, а к 1986 году — собрать опытную партию из десяти автомобилей.