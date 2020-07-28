На платных дорогах России повысили тарифы

Американец купил Lamborghini на выделенную ему госпомощь

Новости

Кирилл Малышев

Житель Флориды воспользовался госпрограммами помощи постра­давшим от пандемии коронавируса альтер­нативным способом. На полученные деньги он приобрёл Lamborghini Huracan Evo за 318 тысяч долларов, пишет Miami Herald.

  • В США действует федеральный проект помощи пред­приятиям, бизнес которых понёс убытки от введённых ограни­чений. Речь, в частности, о кредитах на выплату заработной платы сотруд­никам. Они выдаются под минимальную процентную ставку, а при опреде­лённых условиях их можно вообще не возвращать.

  • 29-летний Дэвид Хайнс обратился в банк от имени нескольких компаний, попросив семь ссуд на общую сумму 13,5 миллиона долларов. Они якобы должны были пойти на выплаты как минимум 70 работникам, существо­вавшим только на бумаге. Ему одобрили ссуды на 3,9 миллиона. 

  • Помимо суперкара, молодой человек отметился расточи­тельными тратами на курортах и в магазинах Майами.

  • На него заведено уголовное дело о мошенни­честве. Хайнсу грозят до 30 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона долларов.

Вам требовалась помощь во время пандемии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение