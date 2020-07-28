Американец купил Lamborghini на выделенную ему госпомощь

В США действует федеральный проект помощи пред­приятиям, бизнес которых понёс убытки от введённых ограни­чений. Речь, в частности, о кредитах на выплату заработной платы сотруд­никам. Они выдаются под минимальную процентную ставку, а при опреде­лённых условиях их можно вообще не возвращать.

29-летний Дэвид Хайнс обратился в банк от имени нескольких компаний, попросив семь ссуд на общую сумму 13,5 миллиона долларов. Они якобы должны были пойти на выплаты как минимум 70 работникам, существо­вавшим только на бумаге. Ему одобрили ссуды на 3,9 миллиона.

Помимо суперкара, молодой человек отметился расточи­тельными тратами на курортах и в магазинах Майами.