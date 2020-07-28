Американец купил Lamborghini на выделенную ему госпомощь
Кирилл Малышев
Житель Флориды воспользовался госпрограммами помощи пострадавшим от пандемии коронавируса альтернативным способом. На полученные деньги он приобрёл Lamborghini Huracan Evo за 318 тысяч долларов, пишет Miami Herald.
В США действует федеральный проект помощи предприятиям, бизнес которых понёс убытки от введённых ограничений. Речь, в частности, о кредитах на выплату заработной платы сотрудникам. Они выдаются под минимальную процентную ставку, а при определённых условиях их можно вообще не возвращать.
29-летний Дэвид Хайнс обратился в банк от имени нескольких компаний, попросив семь ссуд на общую сумму 13,5 миллиона долларов. Они якобы должны были пойти на выплаты как минимум 70 работникам, существовавшим только на бумаге. Ему одобрили ссуды на 3,9 миллиона.
Помимо суперкара, молодой человек отметился расточительными тратами на курортах и в магазинах Майами.
На него заведено уголовное дело о мошенничестве. Хайнсу грозят до 30 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона долларов.