Группа ГАЗ получит от государства 8,6 миллиарда рублей
Дмитрий Савостьянчик
Министерство торговли и промышленности РФ предложило увеличить господдержку группы ГАЗ, которая в настоящее время находится под санкциями США, из-за чего испытывает финансовые трудности. Производителю планируется выделить 8,6 миллиарда рублей до конца 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
Минпромторг представил проект изменений в правилах возмещения российским автоконцернам части затрат на уплату процентов по привлечённым в 2015 году кредитам для рефинансирования действующих займов. Поправки позволят концерну снизить расходы, которые выросли после того, как компания попала под действие санкций со стороны США, наложенных на Олега Дерипаску — владельца группы ГАЗ.
В 2019 году компания уже получила на эти цели 3,3 миллиарда рублей. Ещё по 2,64 миллиарда будет выделено на 2020 и 2021 годы. Сумма может быть скорректирована, потому что в апреле производитель попросил выделить на это 9,5 миллиардов рублей. А ещё автозавод получил госзаказ, в рамках которого обязуется поставить в регионы 789 машин «Скорой помощи» и больше тысячи школьных автобусов. С заказа предприятие выручит 2,4 и 1,7 миллиарда рублей соответственно.
В апреле группа ГАЗ попросила у государства поддержку в размере 29,5 миллиардов рублей. Необходимость финансирования компания объясняла риском снижения производства на 40 процентов и невозможностью обслуживать кредитный портфель на фоне санкций со стороны США, что в конечном счёте может привести к банкротству. Решение о продлении или снятии санкций собираются объявить 6 ноября 2019 года.