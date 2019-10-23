Группа ГАЗ получит от государства 8,6 миллиарда рублей

Министерство торговли и промышленности РФ предложило увеличить господдержку группы ГАЗ, которая в настоящее время находится под санкциями США, из-за чего испытывает финансовые трудности. Производителю планируется выделить 8,6 миллиарда рублей до конца 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».

Минпромторг представил проект изменений в правилах возмещения российским автоконцернам части затрат на уплату процентов по привлечённым в 2015 году кредитам для рефинанси­рования действующих займов. Поправки позволят концерну снизить расходы, которые выросли после того, как компания попала под действие санкций со стороны США, наложенных на Олега Дерипаску — владельца группы ГАЗ.

В 2019 году компания уже получила на эти цели 3,3 миллиарда рублей. Ещё по 2,64 миллиарда будет выделено на 2020 и 2021 годы. Сумма может быть скорректи­рована, потому что в апреле произво­дитель попросил выделить на это 9,5 миллиардов рублей. А ещё автозавод получил госзаказ, в рамках которого обязуется поставить в регионы 789 машин «Скорой помощи» и больше тысячи школьных автобусов. С заказа предприятие выручит 2,4 и 1,7 милли­арда рублей соответ­ственно.

В апреле группа ГАЗ попросила у государства поддержку в размере 29,5 миллиардов рублей. Необходимость финанси­рования компания объясняла риском снижения производ­ства на 40 процентов и невозмож­ностью обслуживать кредитный портфель на фоне санкций со стороны США, что в конечном счёте может привести к банкрот­ству. Решение о продлении или снятии санкций собираются объявить 6 ноября 2019 года.