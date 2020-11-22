Калифорнийские полицейские напомнили о приближении зимы с помощью мощного дрифта
Михаил Кондратьев
Американские полицейские небольшого города Траки опубликовали в Facebook ролик, в котором игрушечный эльф Гюнтер готовится к зимнему вождению — с помощью дрифта на сухом асфальте за рулём служебного Dodge Charger.
В ролике Dodge под музыку ездит боком на полигоне, причём с высокой скоростью, а в перерывах седан крутит «пончики». В конце поста полисмены призвали не повторять увиденное, так как их инструкторы по экстремальному вождению и сам Гюнтер — подготовленные специалисты, а не рядовые водители.
Полицейские в США используют разные «Чарджеры» — с 3,6-литровым V6 и почти 300 силами, с V8 Hemi 5.7 мощностью 370 л.с., а также с задним либо полным приводом. На рынке доступны и более мощные варианты, возглавляет линейку 717-сильный Charger SRT Hellcat с восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом.
Город Траки находится в округе Невада, на севере Калифорнии. Зимы там очень холодные и снежные, город считается пятым среди самых снежных городов США.