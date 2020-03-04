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«Спиртовой» суперкар стал серийным. Он стоит 30 миллионов рублей

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Николай Андреев

Китайская компания Aiways представила серийную версию купе Roland Gumpert Nathalie, двигатель которого работает на метиловом спирте (метаноле). Модель создана 73-летним инженером Роландом Гумпертом. Раньше он был главой Audi Motorsport, а сейчас работает в Aiways директором по продукту.

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  • Силовая установка модели, названной в честь старшей дочери Гумперта — Натали, состоит из четырёх электро­моторов суммарной мощностью 544 л.с., баллона для спирта на 65 литров, 15-кило­ваттного блока метанольных топливных элементов и батареи ёмкостью 178 кВт·ч. Принцип работы силового агрегата у новинки такой же, как у водородных автомобилей, с той лишь разницей, что вместо водорода используется метанол.

  • С места до «сотни» Roland Gumpert Nathalie разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 300 км/ч. На одной заправке суперкар способен проехать 820 километров, а заправка спиртом занимает всего три минуты.

Всего создадут 500 экземпляров Roland Gumpert Nathalie, включая спецверсию First Edition. Стоимость суперкара составляет 407 тысяч евро (30 миллионов рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в первой половине 2021 года.

В будущем все автомобили станут работать на метиловом спирту?

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