«Спиртовой» суперкар стал серийным. Он стоит 30 миллионов рублей
Николай Андреев
Китайская компания Aiways представила серийную версию купе Roland Gumpert Nathalie, двигатель которого работает на метиловом спирте (метаноле). Модель создана
Силовая установка модели, названной в честь старшей дочери Гумперта — Натали, состоит из четырёх электромоторов суммарной мощностью 544 л.с., баллона для спирта на 65 литров,
15-киловаттного блока метанольных топливных элементов и батареи ёмкостью 178 кВт·ч. Принцип работы силового агрегата у новинки такой же, как у водородных автомобилей, с той лишь разницей, что вместо водорода используется метанол.
С места до «сотни» Roland Gumpert Nathalie разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет
300 км/ч.На одной заправке суперкар способен проехать 820 километров, а заправка спиртом занимает всего три минуты.
Всего создадут 500 экземпляров Roland Gumpert Nathalie, включая спецверсию First Edition. Стоимость суперкара составляет 407 тысяч евро (30 миллионов рублей). Поставки автомобилей клиентам начнутся в первой половине 2021 года.