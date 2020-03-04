«Спиртовой» суперкар стал серийным. Он стоит 30 миллионов рублей

Силовая установка модели, названной в честь старшей дочери Гумперта — Натали, состоит из четырёх электро­моторов суммарной мощностью 544 л.с., баллона для спирта на 65 литров, 15-кило ­ваттного блока метанольных топливных элементов и батареи ёмкостью 178 кВт·ч. Принцип работы силового агрегата у новинки такой же, как у водородных автомобилей, с той лишь разницей, что вместо водорода используется метанол.