Мерседес из 2000-х пять лет переделывали в легендарный 300 SL и теперь продают
Дмитрий Елизаров
В южноафриканском Кейптауне выставлен на продажу необычный рестомод, на создание которого у местных специалистов ушло 5 лет, — вариация на тему легендарного Mercedes-Benz 300 SL на платформе родстера SLK 32 AMG выпуска 2001 года. Просят за спорткар
В процессе создания двадцатилетний родстер получил полностью новый кузов, сделанный из алюминия, — его спроектировали в том числе и с использованием данных лазерного сканирования кузова оригинального 300 SL. Реплика оказалась на 400 килограммов легче донора.
Все кузовные панели для проекта Gullwing Tribute выполнены вручную. Ради повышения жёсткости корпуса в него интегрирован стальной каркас безопасности.
Судя по фото, интерьер спорткара остался штатным — он отделан красной кожей наппа и снабжён кондиционером. Не изменилась и силовая установка. Это 350-сильный V6 объёмом 3,2 литра в паре с пятиступенчатым «автоматом». Пробег спорткара не уточняется, но продавцы утверждают, что коробка переключается плавно, а ускоряется купе бодро.
Похожую реплику построили в конце прошлого года в США, базой для неё также стал SLK 32 AMG. Но дизайнеры не стремились достичь стопроцентного сходства, наделив вместо него спорткар целым рядом необычных решений — например, пневмоподвеской и сервоприводами.
При этом цена оригинальных Mercedes-Benz 300 SL может превышать на аукционах миллион долларов.