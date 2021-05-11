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Мерседес из 2000-х пять лет переделывали в легендарный 300 SL и теперь продают

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Дмитрий Елизаров

В южноафриканском Кейптауне выставлен на продажу необычный рестомод, на создание которого у местных специалистов ушло 5 лет, — вариация на тему леген­дарного Mercedes-Benz 300 SL на платформе родстера SLK 32 AMG выпуска 2001 года. Просят за спорткар 1 800 000 местных рэндов — это примерный эквива­лент 126 тысяч долларов или 9,36 миллиона рублей. В России за сопоставимые деньги можно купить, к примеру, 367-сильный Mercedes-AMG GT 43.

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  • В процессе создания двадцатилетний родстер получил полностью новый кузов, сделанный из алюминия, — его спроекти­ровали в том числе и с использо­ванием данных лазерного сканиро­вания кузова оригиналь­ного 300 SL. Реплика оказалась на 400 килограммов легче донора.

  • Все кузовные панели для проекта Gullwing Tribute выполнены вручную. Ради повышения жёсткости корпуса в него интегри­рован стальной каркас безопасности.

  • Судя по фото, интерьер спорткара остался штатным — он отделан красной кожей наппа и снабжён кондици­онером. Не изменилась и силовая установка. Это 350-сильный V6 объёмом 3,2 литра в паре с пятиступен­чатым «автоматом». Пробег спорткара не уточняется, но продавцы утверждают, что коробка пере­ключается плавно, а ускоряется купе бодро.

  • Похожую реплику построили в конце прошлого года в США, базой для неё также стал SLK 32 AMG. Но дизайнеры не стремились достичь сто­процентного сходства, наделив вместо него спорткар целым рядом необычных решений — например, пневмо­подвеской и сервоприводами.

  • При этом цена оригинальных Mercedes-Benz 300 SL может превышать на аукционах миллион долларов.

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