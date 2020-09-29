Оштрафуют или нет: объезд аварии по тротуару

Квиз: угадай, из чего сделаны эти машины

Игры

Борис Закиров

Что делать, если хочется Porsche 911, а денег хватает только на Boxster? Можно, конечно, попробовать накопить, но это скучно. А можно взять болгарку и пересадить на двухдверку «лицо» старшего брата по цеху. Вряд ли это будет смотреться органично, но внимание соседей точно привлечёт. И поводов для создания подобных поделок достаточно: кто-то хочет крутой спорткар задёшево, кто-то – поразить публику, а кого-то ведёт тяга к прекрасному. Угадаете, какие машины легли в основу следующих проектов?

  • Круглые фары, «утиный хвост», широкие крылья… Что-то подсказывает, что это масл-кар, которому очень нравится ехать боком. Или нет?

  • Рифлёные боковины и «вайтволлы» – атрибуты прошлого века, но этот фургончик впервые показали в 2017 году! Какую же машину взяли за основу?

  • Похоже на Chevrolet Corvette Stingray, да? Однако этот родстер – дело рук японских мастеров. Какую же машину так переделали?

  • Среднемоторный спорткар, который попытались превратить в самый страшный Porsche на Земле, когда-то ругали почти за всё: слабый мотор, качество, тягу к самовозгоранию… Как же он назывался?

  • Мы точно знаем, что Nissan Skyline R34 продавался в кузовах седан и купе. Но универсал… А он точно настоящий?

  • Вам не мерещится – это чудо и правда существует. И чтобы получить этакую «пятидесятилетнюю Panamera», надо было просто скрестить Porsche 911 и…

  • Во внешности этого купе одинаково сильны и американские, и итальянские гены. Дадим подсказку: под капотом тут V12 от Ferrari. А чьё шасси взято за основу?

  • Издалека может показаться, что на фото – изрядно потрёпанный Plymouth Road Runner легендарного гонщика NASCAR Ричарда Петти. Но это только издалека: и автомобиль какой-то странный, и трасса на кольцо Дайтоны не похожа… Так что же это за машина?

  • В облике этого Chevrolet Corvette C7, казалось бы, нет ничего шокирующего. Обвес и занижение – где только такого не делали… Неожиданный вопрос: а что легло в его основу?

  • И снова Скайлайн, который совсем не Скайлайн и даже не Nissan. Количество дверей вам не поможет: здесь, как и на R34, их две. А вот на округлые бока советуем смотреть повнимательнее

  • Это странное среднемоторное чудовище – любовное письмо одной чешской раллийной легенде. Характеристики порадуют пуристов: «механика», полный привод, больше 400 сил за спиной… А какой автомобиль пришлось пустить под нож?

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А вот ещё пара интересных квизов

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