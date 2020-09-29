Квиз: угадай, из чего сделаны эти машины

Что делать, если хочется Porsche 911, а денег хватает только на Boxster? Можно, конечно, попробовать накопить, но это скучно. А можно взять болгарку и пересадить на двухдверку «лицо» старшего брата по цеху. Вряд ли это будет смотреться органично, но внимание соседей точно привлечёт. И поводов для создания подобных поделок достаточно: кто-то хочет крутой спорткар задёшево, кто-то – поразить публику, а кого-то ведёт тяга к прекрасному. Угадаете, какие машины легли в основу следующих проектов?