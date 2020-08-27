Прототип Porsche 911 GT3 RS с сумасшедшим обвесом впервые вышел на дороги
Борис Закиров
Фотографы издания Autocar поймали прототип новой экстремальной версии Porsche 911 — 911 GT3 RS, вышедшей на дорожные тесты в Германии. Испытания новинка проходит в паре с актуальным 911 GT3 поколения (991.2).
От замеченного шпионами ранее 911 GT3 версия RS отличается более развитым аэродинамическим обвесом. Он включает новые вентиляционные отверстия на капоте и крышке багажника, множество прорезей на передних крыльях и видоизменённый сплиттер на переднем бампере.
Антикрыло типа «лебединая шея», впервые замеченное на «простом» 911 GT3 (992), стало двухэтажным, сильно увеличилось в размерах, а благодаря удлинённым стойкам оно оказалось установлено выше уровня крыши.
О технической начинке суперкара известно не много. Так, силовую установку он позаимствует у Porsche 911 Speedster (991). Это будет 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитник мощностью более 510 лошадиных сил.
Autocar полагает, что 911 GT3 и GT3 RS покажут с небольшим интервалом: в первой и второй половине 2021 года соответственно.