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Прототип Porsche 911 GT3 RS с сумасшедшим обвесом впервые вышел на дороги

Новости

Борис Закиров

Фотографы издания Autocar поймали прототип новой экстремальной версии Porsche 911 — 911 GT3 RS, вышедшей на дорожные тесты в Германии. Испытания новинка проходит в паре с актуальным 911 GT3 поколения (991.2).

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  • От замеченного шпионами ранее 911 GT3 версия RS отличается более развитым аэродинами­ческим обвесом. Он включает новые вентиляци­онные отверстия на капоте и крышке багажника, множество прорезей на передних крыльях и видо­изменённый сплиттер на переднем бампере.

  • Антикрыло типа «лебединая шея», впервые замеченное на «простом» 911 GT3 (992), стало двухэтажным, сильно увели­чилось в размерах, а благодаря удлинённым стойкам оно оказалось установ­лено выше уровня крыши.

  • О технической начинке суперкара известно не много. Так, силовую установку он позаим­ствует у Porsche 911 Speedster (991). Это будет 4,0-литровый шести­цилиндровый оппозитник мощностью более 510 лошадиных сил.

  • Autocar полагает, что 911 GT3 и GT3 RS покажут с небольшим интервалом: в первой и второй половине 2021 года соответ­ственно.

Как вам новый GT3 RS?

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