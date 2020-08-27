Прототип Porsche 911 GT3 RS с сумасшедшим обвесом впервые вышел на дороги

От замеченного шпионами ранее 911 GT3 версия RS отличается более развитым аэродинами­ческим обвесом. Он включает новые вентиляци­онные отверстия на капоте и крышке багажника, множество прорезей на передних крыльях и видо­изменённый сплиттер на переднем бампере.

Антикрыло типа «лебединая шея», впервые замеченное на «простом» 911 GT3 (992), стало двухэтажным, сильно увели­чилось в размерах, а благодаря удлинённым стойкам оно оказалось установ­лено выше уровня крыши.

О технической начинке суперкара известно не много. Так, силовую установку он позаим­ствует у Porsche 911 Speedster (991). Это будет 4,0-литровый шести­цилиндровый оппозитник мощностью более 510 лошадиных сил.