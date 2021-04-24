В Японии продают культовый Nissan Skyline GT-R R34 редкой спецсерии и с пробегом 10 километров
Кирилл Малышев
На японском аукционе BH Auction появилось купе Nissan Skyline
Серию Nür посвятили легендарному немецкому автодрому Нюрбургринг. Её делали на базе не стандартных Skyline
GT-R,а топовых V-Spec IIи M-Spec.Такие машины уже имели модернизированную подвеску, более агрессивный обвес с большим антикрылом, перенастроенную систему полного привода. А автомобили V-Spec IIдополнительно оснащали карбоновым капотом.
В рамках создания Nür японцы добавляли набор шильдиков, размеченный до
300 км/чспидометр и — самое главное — двигатель N1. Это усиленная версия мотора RB26. До выхода спецсерии Nür в 2002 году его ставили исключительно на трековые GT-R.
Всего было сделано 1003 Ниссана серии Nür: 285 на базе версии
M-Specи 718 из V-Spec II.Эта машина — одна из последних выпущенных. Аналог недавно был продан за 485 000 долларов. Но у него больше пробег, хотя и тоже чисто символические 362 километра. Так что выставленное на продажу купе может уйти более чем за полмиллиона долларов.
Ранее компания Nissan объявила, что «заряженный» Nissan
GT-RNismo в новом модельном году получит очередной вариант специального исполнения — его так и назвали Special Edition. Основным отличием спецверсии станет оформление кузова, но сообщается также о некотором снижении веса суперкара и доработке двигателя. У «особого» купе будет ещё и некрашеный карбоновый капот. Вместо краски его покроют только лаком — это позволит выставить на всеобщее обозрение переплетение волокон, а также сэкономит около 100 граммов.