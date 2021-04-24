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В Японии продают культовый Nissan Skyline GT-R R34 редкой спецсерии и с пробегом 10 километров

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Кирилл Малышев

На японском аукционе BH Auction появилось купе Nissan Skyline GT-R в кузове R34 с пробегом всего 10 кило­метров. Вдобавок машина относится к редкой серии V-Spec II Nür, что делает её особенно ценной. Стартовая цена пока не объявлена.

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  • Серию Nür посвятили легендарному немецкому автодрому Нюрбург­ринг. Её делали на базе не стандартных Skyline GT-R, а топовых V-Spec II и M-Spec. Такие машины уже имели модерни­зированную подвеску, более агрессивный обвес с большим антикрылом, пере­настроенную систему полного привода. А авто­мобили V-Spec II дополни­тельно оснащали карбоновым капотом.

  • В рамках создания Nür японцы добавляли набор шильдиков, размеченный до 300 км/ч спидометр и — самое главное — двигатель N1. Это усиленная версия мотора RB26. До выхода спецсерии Nür в 2002 году его ставили исключи­тельно на трековые GT-R.

  • Всего было сделано 1003 Ниссана серии Nür: 285 на базе версии M-Spec и 718 из V-Spec II. Эта машина — одна из последних выпущенных. Аналог недавно был продан за 485 000 долларов. Но у него больше пробег, хотя и тоже чисто символи­ческие 362 километра. Так что выстав­ленное на продажу купе может уйти более чем за полмиллиона долларов.

  • Ранее компания Nissan объявила, что «заряженный» Nissan GT-R Nismo в новом модельном году получит очередной вариант специального исполнения — его так и назвали Special Edition. Основным отличием спецверсии станет оформление кузова, но сообщается также о некотором снижении веса суперкара и доработке двигателя. У «особого» купе будет ещё и некрашеный карбоновый капот. Вместо краски его покроют только лаком — это позволит выставить на всеобщее обозрение пере­плетение волокон, а также сэкономит около 100 граммов.

Купили бы себе легенду уличных гонок?

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