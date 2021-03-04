Ателье Nismo показало, как реставрирует раритетные GT-R
Дмитрий Елизаров
Спортивное подразделение Nismo компании Nissan опубликовало фильм о том, как происходит заводская реставрация раритетных спорткаров семейства
Сначала привезённый на реставрацию спорткар полностью «раздели» — в набор деталей превратили даже силовой агрегат, который впоследствии пересобрали с использованием новых компонентов.
Голый кузов для начала проверили на соответствие геометрическим показателям и уровню жёсткости на специальном стенде, после чего заново покрасили с соблюдением всех заводских технологий. Готовый двигатель (это RB26) также подвергли тестам, чтобы убедиться, что его отдача соответствует заявленным спецификациям. Насколько можно судить по видео, новые запчасти применяются также при восстановлении подвески и салона (те детали интерьера, которые сохранились хорошо, подвергают глубокой очистке).
Полностью собранное купе отправляют сначала на динамометрический стенд, после чего, укрыв кузов защитной плёнкой — на тестовый полигон для проверки ходовой части.
Nismo уверяет, что в видео продемонстрирована стандартная программа восстановления
GT-Rв кузове R32, однако специалисты подразделения готовы взяться и за спорткары других поколений. Помимо реставрации до заводского состояния в Nismo предлагают ещё и собственные программы тюнинга пожилых Skyline GT-R— например, поднять отдачу двигателя RB26 до 500 л.с.
Официально стоимость услуги не называется, так как, по всей видимости, рассчитывается для каждого экземпляра индивидуально. Однако издание The Drive со ссылкой на представителей Nismo утверждает, что в среднем такая процедура оценивается в 45 миллионов иен (почти 31 миллион рублей).
По данным Авто.ру, цена Skyline
GT-Rв кузове R32 в России стартует примерно от 1,5 миллиона рублей, но экземпляр в заводском состоянии без стороннего тюнинга на вторичном рынке найти очень сложно. О старте программы Nismo Restored было объявлено в декабре прошлого года.