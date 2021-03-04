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Ателье Nismo показало, как реставрирует раритетные GT-R

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Дмитрий Елизаров

Спортивное подразделение Nismo компании Nissan опубликовало фильм о том, как происходит заводская реставрация раритетных спорткаров семейства GT-R. По сути, показанное в ролике купе R32 разобрали и собрали заново — но уже практически новым.

  • Сначала привезённый на реставрацию спорткар полностью «раздели» — в набор деталей превратили даже силовой агрегат, который впослед­ствии пере­собрали с использо­ванием новых компонентов.

  • Голый кузов для начала проверили на соответ­ствие геометри­ческим показателям и уровню жёсткости на специаль­ном стенде, после чего заново покрасили с соблюде­нием всех заводских технологий. Готовый двигатель (это RB26) также подвергли тестам, чтобы убедиться, что его отдача соответ­ствует заявленным специ­фикациям. Насколько можно судить по видео, новые запчасти применяются также при восстанов­лении подвески и салона (те детали интерьера, которые сохрани­лись хорошо, подвергают глубокой очистке).

  • Полностью собранное купе отправляют сначала на динамо­метриче­ский стенд, после чего, укрыв кузов защитной плёнкой — на тестовый полигон для проверки ходовой части.

  • Nismo уверяет, что в видео продемонстри­рована стандартная программа восстанов­ления GT-R в кузове R32, однако специ­алисты подраз­деления готовы взяться и за спорткары других поколений. Помимо реставрации до заводского состояния в Nismo предлагают ещё и собственные программы тюнинга пожилых Skyline GT-R — например, поднять отдачу двигателя RB26 до 500 л.с.

  • Официально стоимость услуги не называется, так как, по всей видимости, рассчиты­вается для каждого экзем­пляра индивиду­ально. Однако издание The Drive со ссылкой на предста­вителей Nismo утверждает, что в среднем такая процедура оцени­вается в 45 миллионов иен (почти 31 миллион рублей).

  • По данным Авто.ру, цена Skyline GT-R в кузове R32 в России стартует примерно от 1,5 миллиона рублей, но экземпляр в заводском состоянии без стороннего тюнинга на вторичном рынке найти очень сложно. О старте программы Nismo Restored было объявлено в декабре прошлого года.

Согласились бы вложиться в такое мероприятие, будь у вас GT-R?

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