Ателье Nismo показало, как реставрирует раритетные GT-R

Сначала привезённый на реставрацию спорткар полностью «раздели» — в набор деталей превратили даже силовой агрегат, который впослед­ствии пере­собрали с использо­ванием новых компонентов.

Голый кузов для начала проверили на соответ­ствие геометри­ческим показателям и уровню жёсткости на специаль­ном стенде, после чего заново покрасили с соблюде­нием всех заводских технологий. Готовый двигатель (это RB26) также подвергли тестам, чтобы убедиться, что его отдача соответ­ствует заявленным специ­фикациям. Насколько можно судить по видео, новые запчасти применяются также при восстанов­лении подвески и салона (те детали интерьера, которые сохрани­лись хорошо, подвергают глубокой очистке).

Полностью собранное купе отправляют сначала на динамо­метриче­ский стенд, после чего, укрыв кузов защитной плёнкой — на тестовый полигон для проверки ходовой части.

Nismo уверяет, что в видео продемонстри­рована стандартная программа восстанов­ления GT-R в кузове R32, однако специ­алисты подраз­деления готовы взяться и за спорткары других поколений. Помимо реставрации до заводского состояния в Nismo предлагают ещё и собственные программы тюнинга пожилых Skyline GT-R — например, поднять отдачу двигателя RB26 до 500 л.с.

Официально стоимость услуги не называется, так как, по всей видимости, рассчиты­вается для каждого экзем­пляра индивиду­ально. Однако издание The Drive со ссылкой на предста­вителей Nismo утверждает, что в среднем такая процедура оцени­вается в 45 миллионов иен (почти 31 миллион рублей).