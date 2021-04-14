Nissan GT-R Nismo получил лимитированную версию: она на целых 100 граммов легче
Дмитрий Елизаров
Компания Nissan объявила, что «заряженный» Nissan
Для Nissan GT-R Nismo Special Edition разработали новый эксклюзивный цвет кузова под названием Stealth Grey — утверждается, что он вдохновлён гоночными трассами, на которых побеждал
GT-R.При этом «особое» купе получит ещё и некрашеный карбоновый капот. Вместо краски его покроют только лаком: это позволит выставить на всеобщее обозрение переплетение волокон, а также сэкономить около 100 граммов.
Обзаведётся суперкар и уникальными коваными колёсными дисками на 20 дюймов от Rays — их выкрасят в чёрный цвет и снабдят красной полоской по контуру. Аналогично украсят и компоненты аэродинамического обвеса. Ещё одним нововведением станет новый логотип Nissan, дебютировавший на электрокроссовере Ariya.
Отдача 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом не изменится: в исполнении Nismo он по-прежнему развивает 600 л.с. и 652 Нм крутящего момента. Однако в Nissan заявляют о ещё более высокоточном изготовлении и балансе составляющих его деталей — поршней, шатунов, коленвала и тому подобного. Для особой версии допуски по изготовлению этих деталей сделают ещё более жёсткими, что позволит двигателю легче выходить на требуемые обороты. Каждый мотор собирается вручную одним мастером.
В мае Nissan GT-R Nismo Special Edition можно будет купить в японских Макдональдсах: модель суперкара станет частью детских наборов Tomica Happy Set. А настоящие суперкары будут доступны только в октябре.
В начале весны подразделение Nismo показало, как именно осуществляется заводская реставрация суперкаров
GT-Rпрошлых поколений. Купе в ходе серии мероприятий получает восстановленные кузов, мотор и ходовую часть, а в завершение проходит ряд поверочных испытаний.