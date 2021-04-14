Nissan GT-R Nismo получил лимитированную версию: она на целых 100 граммов легче

Отдача 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом не изменится: в испол­нении Nismo он по-прежнему развивает 600 л.с. и 652 Нм крутящего момента. Однако в Nissan заявляют о ещё более высоко­точном изготов­лении и балансе состав­ляющих его деталей — поршней, шатунов, коленвала и тому подобного. Для особой версии допуски по изготов­лению этих деталей сделают ещё более жёсткими, что позволит двигателю легче выходить на требуемые обороты. Каждый мотор собирается вручную одним мастером.