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Nissan GT-R Nismo получил лимитированную версию: она на целых 100 граммов легче

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Дмитрий Елизаров

Компания Nissan объявила, что «заряженный» Nissan GT-R Nismo в новом модельном году получит очередной вариант специаль­ного исполнения — его так и назвали Special Edition. Основным отличием спецверсии станет оформление кузова, но сообщается также о некотором снижении веса суперкара и доработке двигателя. Пиар-кампания новинки стартует в японских Макдональдсах.

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  • Для Nissan GT-R Nismo Special Edition разработали новый эксклюзивный цвет кузова под названием Stealth Grey — утверждается, что он вдохновлён гоночными трассами, на которых побеждал GT-R. При этом «особое» купе получит ещё и некрашеный карбоновый капот. Вместо краски его покроют только лаком: это позволит выставить на всеобщее обозрение пере­плетение волокон, а также сэкономить около 100 граммов.

  • Обзаведётся суперкар и уникальными коваными колёсными дисками на 20 дюймов от Rays — их выкрасят в чёрный цвет и снабдят красной полоской по контуру. Аналогично украсят и компоненты аэро­динами­ческого обвеса. Ещё одним ново­введением станет новый логотип Nissan, дебютиро­вавший на электро­кроссовере Ariya.

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  • Отдача 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом не изменится: в испол­нении Nismo он по-прежнему развивает 600 л.с. и 652 Нм крутящего момента. Однако в Nissan заявляют о ещё более высоко­точном изготов­лении и балансе состав­ляющих его деталей — поршней, шатунов, коленвала и тому подобного. Для особой версии допуски по изготов­лению этих деталей сделают ещё более жёсткими, что позволит двигателю легче выходить на требуемые обороты. Каждый мотор собирается вручную одним мастером.

  • В мае Nissan GT-R Nismo Special Edition можно будет купить в японских Макдо­нальдсах: модель суперкара станет частью детских наборов Tomica Happy Set. А настоящие суперкары будут доступны только в октябре.

  • В начале весны подразделение Nismo показало, как именно осуществляется заводская реставрация суперкаров GT-R прошлых поколений. Купе в ходе серии меро­приятий получает восстанов­ленные кузов, мотор и ходовую часть, а в завер­шение проходит ряд поверочных испытаний.

Выбрали бы «голый» карбон или крашеный?

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