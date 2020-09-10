Стало известно, когда снимут с производства суперкар Nissan GT-R
Дмитрий Елизаров
Смена поколений японского суперкара Nissan
Для GT-R Final Edition адаптируют тот двигатель, что устанавливается на Nissan
GT-R50,созданный японцами вместе с ателье ItalDesign. Штатный 3,8-литровый V6 форсирован с 550 л.с. и 632 Нм до 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента.
«Прощальный» суперкар построят ограниченным тиражом: соберут всего 20 экземпляров. Стоит отметить, что количество запланированных
GT-R50заметно больше и составляет 50 экземпляров. Ожидаемая стоимость GT-RFinal Edition — 40 миллионов иен (около 380 тысяч долларов США).
Первый серийный Nissan
GT-R50представили в мае нынешнего года. Помимо доработанного двигателя редкий суперкар отличается усиленной трансмиссией, переосмысленной в итальянском духе внешностью и особой отделкой салона. Стоит такое купе 990 000 евро (1 173 000долларов).