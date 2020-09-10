Стало известно, когда снимут с производства суперкар Nissan GT-R

Для GT-R Final Edition адаптируют тот двигатель, что устанавли­вается на Nissan GT-R50, созданный японцами вместе с ателье ItalDesign. Штатный 3,8-литровый V6 форсирован с 550 л.с. и 632 Нм до 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента.

«Прощальный» суперкар построят ограни­ченным тиражом: соберут всего 20 экзем­пляров. Стоит отметить, что количество запланиро­ванных GT-R50 заметно больше и составляет 50 экзем­пляров. Ожидаемая стоимость GT-R Final Edition — 40 милли­онов иен (около 380 тысяч долларов США).