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Стало известно, когда снимут с производства суперкар Nissan GT-R

Новости

Дмитрий Елизаров

Смена поколений японского суперкара Nissan GT-R произойдёт не ранее 2023 года. Об этом сообщает Motor1. Окончание произ­водства GT-R нынешнего поколения компания отметит выпуском особой модификации с форсиро­ванным до 720 л.с. двигателем.

  • Для GT-R Final Edition адаптируют тот двигатель, что устанавли­вается на Nissan GT-R50, созданный японцами вместе с ателье ItalDesign. Штатный 3,8-литровый V6 форсирован с 550 л.с. и 632 Нм до 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента.

  • «Прощальный» суперкар построят ограни­ченным тиражом: соберут всего 20 экзем­пляров. Стоит отметить, что количество запланиро­ванных GT-R50 заметно больше и составляет 50 экзем­пляров. Ожидаемая стоимость GT-R Final Edition — 40 милли­онов иен (около 380 тысяч долларов США).

  • Первый серийный Nissan GT-R50 представили в мае нынешнего года. Помимо дора­ботанного двигателя редкий суперкар отличается усиленной трансмиссией, пере­осмысленной в итальянском духе внеш­ностью и особой отделкой салона. Стоит такое купе 990 000 евро (1 173 000 долларов).

Как считаете, пора нынешнему «гэтээру» на покой?

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