Португальская гвардия приспособила суперкар Nissan GT-R для перевозки органов
Дмитрий Елизаров
Национальная республиканская гвардия Португалии разместила в Facebook изображение нового автомобиля из своего гаража — Nissan
Ведомство уточняет, что суперкар был конфискован в рамках некоего уголовного дела и обращён в доход государства. Однако машину не стали перепродавать, а приспособили для нужд гвардии, которая в Португалии отвечает в том числе и за экстренное перемещение донорских органов.
Ведомство официально заявило, что время, затраченное на доставку органов, — это вопрос безопасности и спасения жизней. Поэтому именно на такую службу и отправили суперкар. По официальным данным, за последние 10 лет национальная гвардия Португалии осуществила уже почти три тысячи подобных перевозок.
Каким именно мотором оснащён конфискованный суперкар, не уточняется, но, судя по внешнему виду
GT-R,автомобиль появился на свет до рестайлинга 2017 года. Таким образом, его 3,8-литровый турбированный V6 может развивать до 550 л.с., а само купе способно ускоряться до 100 км/чпримерно за 3 секунды. После соответствующего переоборудования Nissan GT-Rзаступит на службу в Лиссабоне.
Особо мощные и быстрые автомобили состоят на службе полиции эмирата Дубай, в гараже которой можно встретить суперкары практически всех известных марок, включая Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Mercedes-AMG. Их используют для патрулирования особо востребованных у туристов районов. Принято считать, что это повышает престиж местных правоохранительных органов.