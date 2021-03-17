Португальская гвардия приспособила суперкар Nissan GT-R для перевозки органов

Ведомство уточняет, что суперкар был конфискован в рамках некоего уголовного дела и обращён в доход государ­ства. Однако машину не стали пере­продавать, а приспо­собили для нужд гвардии, которая в Португалии отвечает в том числе и за экстренное пере­мещение донорских органов.

Ведомство официально заявило, что время, затра­ченное на доставку органов, — это вопрос безопас­ности и спасения жизней. Поэтому именно на такую службу и отправили суперкар. По офици­альным данным, за последние 10 лет национальная гвардия Португалии осуще­ствила уже почти три тысячи подобных перевозок.

Каким именно мотором оснащён конфиско­ванный суперкар, не уточняется, но, судя по внешнему виду GT-R, автомобиль появился на свет до рестай­линга 2017 года. Таким образом, его 3,8-литровый турбиро­ванный V6 может развивать до 550 л.с., а само купе способно ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. После соответ­ствующего пере­оборудо­вания Nissan GT-R заступит на службу в Лиссабоне.