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Португальская гвардия приспособила суперкар Nissan GT-R для перевозки органов

Новости

Дмитрий Елизаров

Национальная республиканская гвардия Португалии разместила в Facebook изображение нового авто­мобиля из своего гаража — Nissan GT-R. Судя по уже нанесённой на борта купе ливрее, суперкар будут использовать для транс­портировки донорских органов. При этом на покупку машины гвардия не тратилась.

  • Ведомство уточняет, что суперкар был конфискован в рамках некоего уголовного дела и обращён в доход государ­ства. Однако машину не стали пере­продавать, а приспо­собили для нужд гвардии, которая в Португалии отвечает в том числе и за экстренное пере­мещение донорских органов.

  • Ведомство официально заявило, что время, затра­ченное на доставку органов, — это вопрос безопас­ности и спасения жизней. Поэтому именно на такую службу и отправили суперкар. По офици­альным данным, за последние 10 лет национальная гвардия Португалии осуще­ствила уже почти три тысячи подобных перевозок.

  • Каким именно мотором оснащён конфиско­ванный суперкар, не уточняется, но, судя по внешнему виду GT-R, автомобиль появился на свет до рестай­линга 2017 года. Таким образом, его 3,8-литровый турбиро­ванный V6 может развивать до 550 л.с., а само купе способно ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. После соответ­ствующего пере­оборудо­вания Nissan GT-R заступит на службу в Лиссабоне.

  • Особо мощные и быстрые автомобили состоят на службе полиции эмирата Дубай, в гараже которой можно встретить суперкары практи­чески всех известных марок, включая Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Mercedes-AMG. Их используют для патрулиро­вания особо востребо­ванных у туристов районов. Принято считать, что это повышает престиж местных право­охранительных органов.

Конфискованные суперкары надо перепродавать или ставить на службу полиции?

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