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Перестарался: Nissan GT-R чуть не сгорел из-за шалости водителя

Новости

Михаил Кондратьев

YouTube-канал VeeDubRacing опубликовал видео с недавнего уличного слёта авто­люби­телей, в ходе которого водитель Nissan GT-R чуть не сжёг свой спорткар. К возгора­нию привела затянув­шаяся шалость: двух­дверку долго и упорно заставляли «стрелять» огнём из выхлопной системы.

  • Слёт проходил в Лондоне, при этом водитель дора­ботанной двухдверки устраивал «перфоманс» как минимум на двух локациях. Когда GT-R загорелся (вероятно, из-за пере­грев­шихся элементов выхлопа), вокруг было много людей. Однако, несмотря на активное их участие, огонь долгое время не удавалось потушить.

  • Сперва пламя пытались сбить водой и даже газировкой, следом кто-то пытался затушить огонь курткой. Позже, чтобы добраться до очага возгорания, спорткару оторвали часть заднего бампера. Но справиться с огнём удалось лишь тогда, когда нашёлся огнетушитель.

  • Ранее осенью текущего года в Сети появилось видео, на котором поклонник бейс­бола чуть не сжёг свой авто­мобиль, празднуя победу любимой команды. Он крутил «пончики» на площадке, где в это же время взрывался фейерверк.

Сопереживали водителю GT-R?

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