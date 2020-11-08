Перестарался: Nissan GT-R чуть не сгорел из-за шалости водителя

Слёт проходил в Лондоне, при этом водитель дора­ботанной двухдверки устраивал «перфоманс» как минимум на двух локациях. Когда GT-R загорелся (вероятно, из-за пере­грев­шихся элементов выхлопа), вокруг было много людей. Однако, несмотря на активное их участие, огонь долгое время не удавалось потушить.

Сперва пламя пытались сбить водой и даже газировкой, следом кто-то пытался затушить огонь курткой. Позже, чтобы добраться до очага возгорания, спорткару оторвали часть заднего бампера. Но справиться с огнём удалось лишь тогда, когда нашёлся огнетушитель.