Перестарался: Nissan GT-R чуть не сгорел из-за шалости водителя
Михаил Кондратьев
YouTube-канал VeeDubRacing опубликовал видео с недавнего уличного слёта автолюбителей, в ходе которого водитель Nissan
Слёт проходил в Лондоне, при этом водитель доработанной двухдверки устраивал «перфоманс» как минимум на двух локациях. Когда
GT-Rзагорелся (вероятно, из-заперегревшихся элементов выхлопа), вокруг было много людей. Однако, несмотря на активное их участие, огонь долгое время не удавалось потушить.
Сперва пламя пытались сбить водой и даже газировкой, следом
кто-топытался затушить огонь курткой. Позже, чтобы добраться до очага возгорания, спорткару оторвали часть заднего бампера. Но справиться с огнём удалось лишь тогда, когда нашёлся огнетушитель.
Ранее осенью текущего года в Сети появилось видео, на котором поклонник бейсбола чуть не сжёг свой автомобиль, празднуя победу любимой команды. Он крутил «пончики» на площадке, где в это же время взрывался фейерверк.