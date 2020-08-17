Юбилей первой победы Ford GT40 в 24-часовых марафонах отметят эксклюзивным суперкаром
Артём Шахнович
Подразделение Ford Performance анонсировало лимитированное суперкупе Ford GT Heritage Edition. Особая версия посвящена первой победе классического спорткара GT40 в 24-часовой гонке в Дайтоне (Флорида) в 1966 году.
Ford GT Heritage Edition отличаются особой бело-чёрно-красной раскраской в духе автомобиля-победителя марафоне в Дайтоне, углепластиковыми кузовными элементами, золотистыми 20-дюймовыми коваными колёсными дисками Heritage Gold и красными тормозными суппортами Brembo.
Торпедо и руль обшиты чёрной алькантарой, а спортивные кресла — красной замшей. За доплату предложат Heritage Upgrade Package с карбоновыми дисками диаметром 20 дюймов, чёрно-красными суппортами, а также эмблемами с гоночным номером 98 на карбоновых дверных панелях в салоне.
Серия будет выпущена ограниченным тиражом в 40 машин в течение 2021 и 2022 модельных годов.
В 24-часовой гонке в Дайтоне пилоты Кен Майлс и Руби Ллойд финишировали первыми, а в общем зачёте GT40 MkII с 7,0-литровыми двигателями разгромили соперников и заняли первые пять мест. Наиболее значительные и яркие страницы истории GT40 связаны с победами на гонках «24 часа Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.
Модель Ford GT выпустят в количестве 1350 экземпляров. Суперкупе обновилось в начале 2020 года: у него модифицированный двигатель, развивающий 669 л.с. против 656 л.с. ранее, и изменённые настройки подвески.