Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал

Юбилей первой победы Ford GT40 в 24-часовых марафонах отметят эксклюзивным суперкаром

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Артём Шахнович

Подразделение Ford Performance анонсиро­вало лимити­рованное суперкупе Ford GT Heritage Edition. Особая версия посвящена первой победе классического спорткара GT40 в 24-часовой гонке в Дайтоне (Флорида) в 1966 году.

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  • Ford GT Heritage Edition отличаются особой бело-чёрно-красной раскраской в духе автомобиля-победи­теля марафоне в Дайтоне, угле­пластиковыми кузовными элементами, золоти­стыми 20-дюймовыми коваными колёсными дисками Heritage Gold и красными тормозными суппортами Brembo. 

  • Торпедо и руль обшиты чёрной алькантарой, а спортивные кресла — красной замшей. За доплату предложат Heritage Upgrade Package с карбоновыми дисками диаметром 20 дюймов, чёрно-красными суппортами, а также эмблемами с гоночным номером 98 на карбоновых дверных панелях в салоне.

  • Серия будет выпущена ограниченным тиражом в 40 машин в течение 2021 и 2022 модельных годов.

  • В 24-часовой гонке в Дайтоне пилоты Кен Майлс и Руби Ллойд финиши­ровали первыми, а в общем зачёте GT40 MkII с 7,0-литровыми двигателями разгромили соперников и заняли первые пять мест. Наиболее значительные и яркие страницы истории GT40 связаны с победами на гонках «24 часа Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.

  • Модель Ford GT выпустят в количестве 1350 экзем­пляров. Суперкупе обновилось в начале 2020 года: у него модифи­цированный двигатель, развивающий 669 л.с. против 656 л.с. ранее, и изменённые настройки подвески.

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