Юбилей первой победы Ford GT40 в 24-часовых марафонах отметят эксклюзивным суперкаром

Ford GT Heritage Edition отличаются особой бело-чёрно-красной раскраской в духе автомобиля-победи­теля марафоне в Дайтоне, угле­пластиковыми кузовными элементами, золоти­стыми 20-дюймовыми коваными колёсными дисками Heritage Gold и красными тормозными суппортами Brembo.



Торпедо и руль обшиты чёрной алькантарой, а спортивные кресла — красной замшей. За доплату предложат Heritage Upgrade Package с карбоновыми дисками диаметром 20 дюймов, чёрно-красными суппортами, а также эмблемами с гоночным номером 98 на карбоновых дверных панелях в салоне.

Серия будет выпущена ограниченным тиражом в 40 машин в течение 2021 и 2022 модельных годов.

В 24-часовой гонке в Дайтоне пилоты Кен Майлс и Руби Ллойд финиши­ровали первыми, а в общем зачёте GT40 MkII с 7,0-литровыми двигателями разгромили соперников и заняли первые пять мест. Наиболее значительные и яркие страницы истории GT40 связаны с победами на гонках «24 часа Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.