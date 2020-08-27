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В AMG решили отобрать у Porsche Panamera титул чемпиона Нюрбургринга

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Дмитрий Елизаров

Премьера новой модификации Porsche Panamera с обозначе­нием Turbo S стала для Mercedes-AMG поводом к амбициозному заявлению: в Аффаль­тербахе всерьёз намерены отправить четырёх­дверное купе AMG GT за новым рекордом.

  • Показу обновлённой Porsche Panamera предше­ствовала публикация данных об установ­лении её 630-сильной версией рекорда Нюрбург­ринга среди предста­вительских автомобилей. Полную дистанцию в 20,8 километра лифтбек проехал за 7 минут и 29,8 секунды, а традици­онную, которая короче на 200 метров, — почти на 5 секунд быстрее.

  • Менее 2 лет назад Mercedes-AMG GT 63 S проделывал то же самое, отстав от нынешнего рекорда всего на 0,3 секунды — за 7 минут и 30,1 секунды. Об этом и напомнил произво­дитель в социальных сетях, опубликовав онборд-видео с заездом двух­годичной давности и сопроводительной подписью «Может быть, сейчас самое время снова вернуться на трек».

  • Какую именно версию четырёхдверного AMG GT планируется отправить на установление нового рекорда, не уточняется. Моди­фикация с индексом 63 S оснащается 639-сильным V8, однако ходят слухи о том, что в Аффальтер­бахе готовят к выходу ещё более мощный вариант с индексом 73e. Ожидается, что такую четырёх­дверку оснастят гибридной силовой установкой с отдачей на уровне 800 л.с.

  • Когда такая модификация может появиться на рынке — не уточняется.

Обращаете внимание на время спорткаров на Нюрбургринге?

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