В гараже Нюрбургринга нашли непонятный Мерседес. Кажется, его строят для нового рекорда

Как предполагают работники компании Fastabast Taxi Experience, на фото — суперкар, доработанный для установ­ления абсолютного рекорда Нюрбург­ринга среди серийных автомобилей.

Эти же сотрудники рассказали, что в стандартной моди­фикации (с 730-сильным V8, разгоняющим машину до сотни за 3,2 секунды) AMG GT Black Series преодо­левает кольцо за 6 минут 58 секунд. Такой результат поставил бы машину на восьмое место между Lamborghini Aventador SV и Porsche 918 Spyder.

Сообщается, что Mercedes-Benz планирует улучшить своё время минимум на 18 секунд. Для этого придётся повысить мощность на 120–150 лошадиных сил и доработать аэродинами­ческий обвес: у машины на снимках увели­ченный передний сплиттер и установ­лены разные комплекты колёс спереди и сзади.