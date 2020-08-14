В гараже Нюрбургринга нашли непонятный Мерседес. Кажется, его строят для нового рекорда
Борис Закиров
Сотрудники «ринг-такси» Fastabast Taxi Experience обнаружили в боксах Нюрбургринга закамуфлированный прототип Mercedes-Benz, очень похожий на доработанную версию AMG GT Black Series. Его снимками поделился Car Buzz.
Как предполагают работники компании Fastabast Taxi Experience, на фото — суперкар, доработанный для установления абсолютного рекорда Нюрбургринга среди серийных автомобилей.
Эти же сотрудники рассказали, что в стандартной модификации (с 730-сильным V8, разгоняющим машину до сотни за 3,2 секунды) AMG GT Black Series преодолевает кольцо за 6 минут 58 секунд. Такой результат поставил бы машину на восьмое место между Lamborghini Aventador SV и Porsche 918 Spyder.
Сообщается, что Mercedes-Benz планирует улучшить своё время минимум на 18 секунд. Для этого придётся повысить мощность на 120–150 лошадиных сил и доработать аэродинамический обвес: у машины на снимках увеличенный передний сплиттер и установлены разные комплекты колёс спереди и сзади.
Возможно, после этого на рынок выйдет более производительная и редкая версия AMG GT Black Series. Тираж актуальной модификации пока не известен, но ценник на машину начинается с 335 тысяч евро.