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В гараже Нюрбургринга нашли непонятный Мерседес. Кажется, его строят для нового рекорда

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Борис Закиров

Сотрудники «ринг-такси» Fastabast Taxi Experience обнаружили в боксах Нюрбург­ринга закамуфли­рованный прототип Mercedes-Benz, очень похожий на доработанную версию AMG GT Black Series. Его снимками поделился Car Buzz.

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  • Как предполагают работники компании Fastabast Taxi Experience, на фото — суперкар, доработанный для установ­ления абсолютного рекорда Нюрбург­ринга среди серийных автомобилей.

  • Эти же сотрудники рассказали, что в стандартной моди­фикации (с 730-сильным V8, разгоняющим машину до сотни за 3,2 секунды) AMG GT Black Series преодо­левает кольцо за 6 минут 58 секунд. Такой результат поставил бы машину на восьмое место между Lamborghini Aventador SV и Porsche 918 Spyder.

  • Сообщается, что Mercedes-Benz планирует улучшить своё время минимум на 18 секунд. Для этого придётся повысить мощность на 120–150 лошадиных сил и доработать аэродинами­ческий обвес: у машины на снимках увели­ченный передний сплиттер и установ­лены разные комплекты колёс спереди и сзади.

  • Возможно, после этого на рынок выйдет более производи­тельная и редкая версия AMG GT Black Series. Тираж актуальной моди­фикации пока не известен, но ценник на машину начинается с 335 тысяч евро.

Сможет AMG GT Black Series стать быстрейшей машиной Нюрбургринга?

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