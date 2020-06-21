40 угнанных в Канаде машин нашли в контейнерах в Италии

В Италии в грузовых контейнерах нашли 40 автомобилей, угнанных в Канаде. Машины, общая стоимость которых составляет 1,1 миллиона долларов, обнаружили в рамках совместной операции канадских и итальянских пограничников. Об этом сообщает Toronto Star.

Машины нашли во время таможенных проверок в портах итальянских Солерно и Джоя-Тауро. По словам правоохранительных органов, автомобили направлялись в Ливию и Турцию.

Полный список моделей не уточняется, однако отмечено, что в грузовых контейнерах обнаружили несколько Chevrolet Camaro, разные модели Mercedes-Benz и внедорожник Land Rover. На фотографии также видно кабриолет BMW M6 и Лексус.

В мае у новозеландской прокатной компании Jucy угнали 97 автомобилей, но она этого не заметила, так как была закрыта из-за пандемии коронавируса, а сотрудники фирмы находились на самоизоляции. О пропаже компании рассказали полицейские.