Уходящее поколение Porsche 911 на прощание обзавелось свирепой гоночной модификацией
Новый Porsche 911 в кузове 992 стал одной из главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе. Но прошлая (теперь уже) генерация в кузове 991 уходит ярко и красиво: спорткар получил прощальную версию, предназначенную исключительно для гоночного трека.
Она называется GT2 RS Clubsport и вносит небольшую путаницу в систему обозначения разных версии 911. Ведь под названием Clubsport выпускается еще и пакет опций для дорожной версии GT2 RS, однако к показанному в Лос-Анджелесе автомобилю он отношения не имеет: новый GT2 RS Clubsport гораздо злее и экстремальнее, а путь на дороги общего пользования ему вообще заказан.
Детали:
Гоночный Clubsport оснащается тем же 3,8-литровым оппозитником мощностью 700 л.с., что и обычный GT2. Работающий с ним в паре семиступенчатый робот PDK получил гоночную систему смазки, а подвеска фактически с нуля была собрана на регулируемых компонентах.
Кузов доработан по гоночным стандартам: в углепластиковой крыше появился эвакуационный люк, а крышки капота и багажника получили быстросъемный крепеж. Стандартный бензобак заменен на гоночный, появились пневмодомкраты, система пожаротушения и регулятор распределения тормозных усилий.
С дорожной версией GT2 RS этого монстра роднит разве что кондиционер (пригодится в гонках на выносливость). В кабине установлен всего один гоночный ковш, обшивки практически нет, руль съемный, приборная панель – гоночная, а место дисплея на центральной консоли заняли тумблеры управления бортовыми системами.
Porsche выпустит ровно 200 таких автомобилей по цене 405 000 евро (30,5 миллионов рублей) за каждый экземпляр без учета налогов. Европейские поставки начнутся в конце весны 2019 года.