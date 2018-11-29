Уходящее поколение Porsche 911 на прощание обзавелось свирепой гоночной модификацией

Новый Porsche 911 в кузове 992 стал одной из главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе. Но прошлая (теперь уже) генерация в кузове 991 уходит ярко и красиво: спорткар получил прощальную версию, предназначенную исключительно для гоночного трека.

Она называется GT2 RS Clubsport и вносит небольшую путаницу в систему обозначения разных версии 911. Ведь под названием Clubsport выпускается еще и пакет опций для дорожной версии GT2 RS, однако к показанному в Лос-Анджелесе автомобилю он отношения не имеет: новый GT2 RS Clubsport гораздо злее и экстремальнее, а путь на дороги общего пользования ему вообще заказан.

Детали: