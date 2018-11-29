Компания Jeep представила пикап, на котором можно ездить без крыши и дверей

Уходящее поколение Porsche 911 на прощание обзавелось свирепой гоночной модификацией

Новости
1/4

Новый Porsche 911 в кузове 992 стал одной из главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе. Но прошлая (теперь уже) генерация в кузове 991 уходит ярко и красиво: спорткар получил прощальную версию, предназначенную исключительно для гоночного трека.

Она называется GT2 RS Clubsport и вносит небольшую путаницу в систему обозначения разных версии 911. Ведь под названием Clubsport выпускается еще и пакет опций для дорожной версии GT2 RS, однако к показанному в Лос-Анджелесе автомобилю он отношения не имеет: новый GT2 RS Clubsport гораздо злее и экстремальнее, а путь на дороги общего пользования ему вообще заказан.

Детали:

  • Гоночный Clubsport оснащается тем же 3,8-литровым оппозитником мощностью 700 л.с., что и обычный GT2. Работающий с ним в паре семиступенчатый робот PDK получил гоночную систему смазки, а подвеска фактически с нуля была собрана на регулируемых компонентах.

  • Кузов доработан по гоночным стандартам: в углепластиковой крыше появился эвакуационный люк, а крышки капота и багажника получили быстросъемный крепеж. Стандартный бензобак заменен на гоночный, появились пневмодомкраты, система пожаротушения и регулятор распределения тормозных усилий.

  • С дорожной версией GT2 RS этого монстра роднит разве что кондиционер (пригодится в гонках на выносливость). В кабине установлен всего один гоночный ковш, обшивки практически нет, руль съемный, приборная панель – гоночная, а место дисплея на центральной консоли заняли тумблеры управления бортовыми системами.

  • Porsche выпустит ровно 200 таких автомобилей по цене 405 000 евро (30,5 миллионов рублей) за каждый экземпляр без учета налогов. Европейские поставки начнутся в конце весны 2019 года.

На что лучше потратить 30 млн рублей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение