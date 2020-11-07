Очень редкий шестиколёсный Гелендваген продают за 44,7 миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 выпуска 2014 года выставлен на продажу на площадке Bring A Trailer. Трёхосный пикап собран в 2014 году на заводе фирмы Magna Steyr для покупателя из Японии, но продаётся в США. Нынешняя ставка — 576 760 долларов или 44,7 миллиона рублей, но до конца торгов ещё 4 дня.
В период с 2013 по 2015 год Mercedes-Benz и их технологический партнёр из Австрии компания Magna Steyr собрали всего сто таких пикапов. Каждый получил 544-сильный V8 объёмом 5,5 литра, семиступенчатый автомат и систему полного привода с пятью блокировками дифференциалов. Дорожный просвет шестиколёсного Гелендвагена составляет 460 мм.
Выставленный на продажу образец окрашен в чёрный цвет, а интерьер пикапа с четырьмя креслами отделан чёрной же кожей designo с красной строчкой, алькантарой и карбоном. Пробег этого экземпляра — чуть более 78 800 километров.
Пикап импортирован из Японии в США в 2019 году, однако ввоз шестиметрового грузовика сопровождался рядом ограничений. Особым распоряжением Национального управления безопасности дорожного движения Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 имеет статус show or display, то есть считается выставочным экземпляром. Этот статус подразумевает ограничение годового пробега автомобиля дистанцией в 2500 миль (чуть более 4 тысяч километров), а каждая смена собственника должна получить одобрение ведомства.
Аналогичный пикап, только безо всяких ограничений, весной этого года продавался и в Москве. Просили за него тогда 55 миллионов рублей, пробег Гелендвагена 2014 года выпуска не превышал 9 тысяч километров.