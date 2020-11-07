Очень редкий шестиколёсный Гелендваген продают за 44,7 миллиона рублей

В период с 2013 по 2015 год Mercedes-Benz и их техно­логический партнёр из Австрии компания Magna Steyr собрали всего сто таких пикапов. Каждый получил 544-сильный V8 объёмом 5,5 литра, семиступен­чатый автомат и систему полного привода с пятью блокировками дифферен­циалов. Дорожный просвет шести­колёсного Геленд­вагена составляет 460 мм.

Выставленный на продажу образец окрашен в чёрный цвет, а интерьер пикапа с четырьмя креслами отделан чёрной же кожей designo с красной строчкой, алькантарой и карбоном. Пробег этого экзем­пляра — чуть более 78 800 километров.

Пикап импортирован из Японии в США в 2019 году, однако ввоз шести­метрового грузовика сопровож­дался рядом ограни­чений. Особым распоряже­нием Националь­ного управления безопас­ности дорожного движения Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 имеет статус show or display, то есть считается выста­вочным экзем­пляром. Этот статус подразуме­вает ограни­чение годового пробега авто­мобиля дистанцией в 2500 миль (чуть более 4 тысяч кило­метров), а каждая смена собствен­ника должна получить одобрение ведомства.