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Седан Genesis G70 обновился. Теперь у него «двухэтажные» фары и современный салон

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Кирилл Малышев

Премиальный суббренд компании Hyundai — Genesis — опубликовал первую официальную информацию об обнов­лении своей младшей модели — седана G70. Он прошёл рестайлинг в стиле других автомобилей бренда.

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  • Оптика «семидесятки» копирует ту, что ставится на седан G80 второго поколения, рестай­линговый G90 и первый кроссовер марки GV80. Фары и фонари разделены на два «этажа» перемычками в цвет кузова. Решётке радиатора смягчили углы, а её нижняя точка заходит в воздухо­заборник бампера на половину его высоты.

  • Сзади изменилась не только оптика, но и бампер с крышкой багажника. Секция номерного знака пере­несена на бампер. Также у модели появились колёсные диски нового дизайна и новые цвета кузова.

  • В салоне приборная панель получила увеличенный до 10,25 дюйма дисплей. Наполнение мультимедийки стало современнее: появилась функция обновления ПО «по воздуху». Площадка беспроводной зарядки смартфонов стала больше, чтобы вмещать самые современные модели телефонов.

  • Информации о силовых установках пока нет. Издание Carscoops предполагает замену базового двигателя 2.0 турбо на наддувный 2.5, выдающий в начальном варианте 290 л.с. и 410 Нм. Топовым будет турбированный агрегат 3.3 мощностью 365 л.с. и с 510 Нм крутящего момента.

  • Ранее сообщалось, что модель G70 перестанет оснащаться механической трансмиссией (на россий­ском рынке она не была представлена) и у неё появится новая версия универсал.

  • В России дорестайлинговый Genesis G70 продаётся с наддувным мотором 2.0 с отдачей 197 или 247 л.с. Привод только полный, коробка — 8-ступен­чатый «автомат». Стоит седан от 2 249 000 до 3 029 000 рублей.

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